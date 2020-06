Unde iti petreci vacanta pe litoral in Bulgaria in 2020?

Lantul Grifid ( Arabella 4*, Bolero 4*, Vistamar 4*, Encanto Beach, Marea 4*, Foresta 3*) este recomandarea noastra pentru un sejur in Nisipurile de Aur. Acesta ofera experiente variate, buget adecvat in fiecare lant al hotelului si meniu all-inclusive. Este o optiune de concediu la un raport calitate optim. Iar daca vrei sa explorezi intreg litoralul Bulgariei, ti-am pregatit si cateva sugestii si informatii despre statiunile pe care ti le recomandam. Mai multe optiuni de vacanta vei gasi pe travelplanner.ro

Litoral in Bulgaria in 2020: Statiunea Nispurile de Aur

Statiunea Nisipurile de aur, una dintre cele mai renumite statiuni ale litoralului de nord din Bulgaria, este situata la mai putin de 20 km de Varna. Este una dintre cele mai renumite destinatii pe litoralul bulgaresc si pe buna dreptate.

Daca iti doresti o vacanta animata si plina de veselie pe litoral in Bulgaria in 2020, iti recomandam sa alegi cazarea chiar in centrul statiunii, la hotelurile all-inclusive din zona. In cazul in care dispui de un buget adecvat, hotelurile de pe plaja ar trebui sa fie primul tau criteriu. Iar daca veselia din centrul statiunii Nisipurile de Aur este pe gustul tau, iti recomandam Sunny Beach, cea mai animata statiune din sud. In schimb, daca visezi la sedere odihnitoare si intima, te invitam sa consideri toate hotelurile din zonele din afara statiunii si te asiguri ca iti incarci bateriile.

Statiunea este ofertanta din toate punctele de vedere si iti da posibilitatea unei experiente de concediu asa cum iti doresti. Exista optiuni de distractie si timp liber pentru familii cu copii sau cupluri romantice deopotriva. Hotelurile all inclusive au program si activitati pentru copii si adulti ce multumesc intreaga familie.

Plaja are lungimea de 3.5 km, perfecta pentru zile de relaxare pe nisipul auriu.

Statiunea Obzor

In aceasta perioada, este una dintre cele mai interesante statiuni din Bulgaria. Situata la 62 km de Varna si la 35 km de statiunea Sunny Beach, este pozitionata la poalele muntilor Stara Planina.

Are o plaja ce se intinde pe 7 km, usor mai ingusta decat in alte statiuni, dar suficient de incapatoare sa ai acel spatiu personal care conteaza. Statiunea Obzor este preferata familiilor de tineri cu buget mai mic de vacanta.

Daca vrei sa simti marea mai aproape, poti alege in Ozor hoteluri care au iesire direct catre plaja. Gastronomic Obzor te invita sa iti incanti papilele gustative. In plus, in statiune sunt deschise cateva restaurante unde se servesc mancaruri traditionale, preparate pescaresti si internationale.

In centrul statiunii poti vizita ruinele unui templu roman, o activitate interesanta pentru cei care iubesc istoria.

Litoral in Bulgaria in 2020: Orasul turistic Varna

Varna este cel mai mare oras bulgaresc, fiind considerat si capitala tarii pe timpul verii deoarece devine un important centru de petrecere a timpului liber in sezonul estival. Este centru universitar, port, oras industrial si turistic, avand o istorie indelungata.

Este un oras care se modernizeaza rapid si care are numeroase lucruri de oferit celor care aleg sa isi petreaca vacanta aici: o plaja frumoasa, istorie, muzee, magazine, cluburi, bucatarie de calitate, hoteluri luxoase si evenimente culturale.

Pentru ca este aproape de alte statiuni populare precum Nisipurile de Aur, Albena sau Constantin si Elena, poti experimenta si alte plaje pe litoral in Bulgaria in 2020 atunci cand esti in vacanta in Varna.

Ofertele de cazare sunt numeroase si potrivite pentru toate buzunarele, iar unele hoteluri sunt dotate si cu sali de conferinta pentru oamenii de afaceri care doresc sa organizeze evenimente corporate in aceasta statiune.

Statiunea Kavarna

Statiunea Kavarna este situata in nordul Bulgariei, la doar 46 km de granita Romaniei. Este un orasel pescaresc care si-a castigat renumele datorita terenurilor de golf. Deocamdata, interesul investitorilor pentru aceasta zona este scazut, asadar ramane o locatie linistita si intima,

Este o o statiune foarte accesibila din punct de vedere financiar, perfecta pentru cei care sunt in cautarea unui concediu linistit si relaxant.

In ultimii ani, aici s-au organizat multe concerte rock. I se spune chiar ,,capitala muzicii rock” din Bulgaria. Scorpions, Motorhead, Deep Purple sunt doar cateva dintre trupele care au concertat aici.

Orasul turistic Balcic

Daca mergi in Bulgaria, trebuie sa ajungi in Balcic. Orasul este dispus pe un teren terasat si iti incanta privirea cu stradutele sale pietruite, cladirile albe si influentele mediteraneene, cu golful care ofera o priveliste incantatoare asupra marii.

Aici se afla si celebrul palat de vara al Reginei Maria, inconjurat de o gradina superba de trandafiri, care a fost proiectata minutios. Merita sa te pierzi pe alei si sa te odihnesti pe bancutele de piatra unde poti admira aceasta frumusete naturala in toata splendoarea ei.

In Balcic sunt deschise numeroase magazine de suveniruri, restaurante, dar si tarabe cu delicatese. Statiunea ofera foarte multe optiuni de petrecere a timpului liber, asadar vei avea ce sa faci in fiecare zi, cand mergi in concediu.

Litoral in Bulgaria in 2020: Statiunea Albena

Albena este una dintre cele mai mari statiuni turistice din Bulgaria, perfecta pentru familiile cu copii. Hotelurile amplasate aproape de plaja iti permit sa te bucuri de nisipul fin in fiecare dimineata, chiar sa iti bei cafeaua la una dintre terasele amplasate pe plaja.

Statiunea se afla intre mare si padure, fiind situata in rezervatia naturala Baltata. Deci privelistea minunata este garantata in orice punct te-ai caza. Hotelurile sunt, in majoritate, constructii vechi care au fost renovate pentru a indeplini cerintele turistilor care vin aici din toate colturile lumii pe litoral in Bulgaria in 2020.

Iti promitem ca nu ai cum sa te plictisesti aici: ai la dispozitie numeroase terenuri de tenis, terenuri de fotbal, piste de bowling, centre de echitatie, piscine, sali de sport, discoteci si cluburi. Restaurantele au meniuri si in limba romana asadar, daca nu cunosti o limba de circulatie internationala, nu vei avea nicio problema.

Duni

Statiunea Duni se afla la mai putin de 370 km de Romania si este conceputa special pentru turism, de catre o companie austriaca, in 1987. Astfel, vei regasi principiile nemtesti in ospitalitatea de top bulgareasca. Micul oras de la mare iti ofera oportunitatea unor vacante linistite la hoteluri de 4* si 5*.

O vacanta pe litoral in Bulgaria in 2020 este o optiune pentru foarte multi turisti din toate colturile lumii. Iar pentru noi, romanii, este o destinatie accesibila, unde gasesti oferte si preturi mai mici ca pe litoralul romanesc. Bulgaria o destinatie turistica completa, unde te vei putea delecta cu cele mai bune preparate culinare, te vei distra, te vei relaxa si te vei bucura de o experienta perfecta.

