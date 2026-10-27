(P) Un ceas pentru el trebuie să spună mai mult decât ora - transformă o ținută într-o declarație de stil

Există obiecte care spun mai multe despre tine decât orice CV sau prezentare personală. Un ceas bărbătesc este unul dintre ele - mic la dimensiune, dar uriaș ca mesaj.

Descoperă cât de important este ceasul în cadrul unei țintue reușite | pexels.com

Problema e că piața e copleșitoare. Mii de modele, zeci de branduri, prețuri de la câteva sute de lei până la câteva zeci de mii de euro.

Și tocmai de aceea mulți bărbați sfârșesc prin a alege la întâmplare sau prin a nu alege deloc, rămânând cu telefonul ca înlocuitor permanent al unui instrument care merită mult mai multă atenție.

Ce spune cadranul înainte să deschizi gura

Un ceas bărbătesc bine ales transmite coerență. Nu neapărat lux - ci coerență. Un cadran curat, fără complicații inutile, pe o brățară de oțel sau piele de calitate, arată că purtătorul știe ce vrea și nu are nevoie să țipe ca să fie auzit.

Articolul continuă după reclamă

Brandurile japoneze au înțeles asta de decenii. Casio, de exemplu, și-a construit reputația nu pe spectacol, ci pe fiabilitate extremă.

Un ceas Casio din seria G-Shock supraviețuiește la șocuri mecanice, variații de temperatură și presiune la adâncimi la care alte ceasuri ar capitula imediat.

Nu e o exagerare de marketing - e o specificație tehnică testată în condiții reale de armată, exploratori și sportivi de performanță. Tocmai această soliditate a transformat seria într-un simbol al masculinității funcționale, departe de ostentație.

Dar nu fiecare situație cere rezistență extremă. Un ceas bărbătesc pentru purtare zilnică la birou are alte priorități: un profil subțire, un mecanism silențios, un design versatil care trece elegant de la o ședință de dimineață la o cină informală seara.

Aici contează detalii aparent minore - culoarea indexurilor, tipul de sticlă (minerală versus safir), tipul de închizătoare al brățării.

Mecanismul din spate: cuarț sau automatic?

Dezbaterea dintre ceasurile cu mecanism cuarț și cele cu mecanism automatic a depășit de mult granițele cercurilor de colecționari.

Cuarțul, folosit în ceasurile Casio, oferă precizie remarcabilă - abateri de câteva secunde pe an - și întreținere minimă. Nu ai nevoie să-l dai la service decât odată la câțiva ani, pentru înlocuirea bateriei sau a garniturilor de etanșare.

Mecanismul automatic, în schimb, funcționează fără baterie, alimentat de mișcarea naturală a încheieturii. Are romantism și complexitate inginerească, dar cere mai multă atenție.

Dacă nu-l porți câteva zile, se oprește și trebuie reglat. Alegerea între cele două nu ține de superioritate tehnică, ci de stilul de viață și de relația pe care vrei s-o ai cu obiectul de la mână.

Un ceas bărbătesc automatic devine aproape un partener tăcut - îl simți, îl asculți uneori, îl întorci ocazional. Un ceas cuarț e un instrument: precis, discret, de încredere.

Cum supraviețuiește o alegere bună testului timpului

Durabilitatea unui ceas bărbătesc nu ține doar de materialele din care e construit. Ține și de cât de bine rezistă stilistic în timp.

Modelele cu design minimalist - cadran alb sau negru, indici simpli, fără complicații cronograf inutile - au dovedit că rămân relevante indiferent de tendințele momentului.

Un ceas Casio din linia Vintage, cu carcasă din oțel inoxidabil și ecran cu cristale lichide, arată la fel de bine azi ca acum douăzeci de ani.

Nu pentru că e "retro", ci pentru că simplitatea rezistă. Același principiu se aplică indiferent de brand sau buget - alege un ceas bărbătesc al cărui design să nu depindă de o tendință.

Prețul de achiziție e și el o lecție în sine. Un ceas de 300 de lei cumpărat fără grijă și înlocuit în doi ani costă mai mult pe termen lung decât un ceas de 800 de lei ales cu atenție și purtat zece ani. Nu e o pledoarie pentru cheltuieli inutile - e o invitație la o gândire mai așezată despre valoare.

Puțini știu că primul ceas de mână a fost creat pentru femei, în secolul al XIX-lea, ca bijuterie de zi cu zi. Bărbații au adoptat ceasul de mână abia în Primul Război Mondial, când ofițerii au realizat că sincronizarea atacurilor era imposibilă cu ceasurile de buzunar. Ceea ce a început ca o necesitate militară a devenit, în mai puțin de un secol, unul dintre cele mai rafinate accesorii masculine.