Prinţesa întunericului îi dă papucii lui Gabi! „Eu am văzut că are dinții mai mari dar nu am luat în seamă că nu mă uit la defecte”

Nepotul primarului, Gabi, se plânge că prietena lui este prea ciudată și îi pune întrebări dubioase. Aceasta l-a întrebat ce grupă de sânge are.

Întrebat dacă prietena lui nu suportă lumina, nu-i place usturoiul și are dinții din fața mari și ascuțiți, acesta a răspuns afirmativ: „Eu am văzut că are dinții mai mari, dar nu am luat în seamă că nu mă uit la defecte. Și când am luat shaorma cu usturoi a început să sâsâie”.