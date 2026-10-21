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Alberto, luat de procurori din casa Mireasa. Anunțul Andreei Frățilă: „E o situație mai complexă decât credeam”

Alberto a mers de dimineață la Ploiești pentru a da declarații despre problemele din trecut. Ce a povestit concurentul despre permisul de conducere și testul antidrog.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 15:40 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 15:51
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La sfârșitul lunii august, Alberto a făcut mărturisiri despre o greșeală din trecut care continuă să îl urmărească și în prezent. Concurentul a povestit că a rămas fără permis de conducere după ce a fost oprit de poliție și supus unui test antidrog, care ar fi ieșit pozitiv. În această dimineață, acesta a mers la Ploiești pentru a da declarații în legătură cu situația sa.

Alberto, declarații despre problemele din trecut

Alberto a vorbit deschis despre un episod dificil din viața lui, petrecut după ce a decis să plece din Germania și să se întoarcă în România alături de prietenii săi. Planurile i-au fost date peste cap la scurt timp după sosire, când a fost nevoit să își ducă mama la spital. Ulterior, a fost oprit de poliție, iar testarea la care a fost supus a avut un rezultat pozitiv.

„Am făcut o prostie foarte mare în viața asta. Am spus că părăsesc Germania alături de gașcă. Am plecat din Germania miercuri seara, când am ajuns în România, a trebuit să o ducem pe mama la spital. Am dus-o la spital, m-a urmărit poliția, m-a luat poliția și mi-a pus drug testul și mi-a ieșit pozitiv. De pe 7 mai eu nu mai am permis”, a dezvăluit acesta.

Alberto a mers la Ploiești pentru a da declarații

În această dimineață, Alberto s-a trezit devreme pentru a se deplasa la Ploiești, unde urmează să dea declarații în legătură cu faptele din trecut. Concurentul a povestit că are de discutat cu procurorul și că așteaptă să fie chemat pentru a-și prezenta punctul de vedere.

„M-am trezit cu noaptea-n cap să merg la Ploiești să dau declarații pentru prostiile din trecut. Trebuie să merg să vorbesc cu procurorul. Am de vorbit, de dat declarații, acum aștept să vină să mă cheme”, a spus Alberto.

Situația pare să fie în continuare o sursă de îngrijorare pentru concurent, care trebuie să clarifice aspectele legate de acest episod. Mărturisirile sale arată că deciziile luate în trecut au avut consecințe care se resimt și acum.

Deocamdată, Alberto nu a oferit mai multe detalii despre discuția cu procurorul sau despre următorii pași în acest caz. Rămâne de văzut ce se va întâmpla după ce va da declarațiile și dacă va putea lămuri situația care îl urmărește de mai multe luni.

Alberto a mai precizat că avocata sa l-a sfătuit să nu ofere, deocamdată, mai multe detalii despre situația în care se află. Concurentul a explicat că trebuie să fie atent la informațiile pe care le face publice, având în vedere că urmează să dea declarații în fața procurorului.

Andreea a intervenit și a spus că este vorba despre o situație complexă, iar evoluția cazului va arăta ce se va întâmpla în continuare cu Alberto. La rândul său, Paula a mărturisit că nu își amintește conversația la care a făcut referire concurentul.

Alberto i-a promis însă că o va pune la curent cu situația sa, în măsura în care va putea oferi mai multe informații. Deocamdată, acesta nu a dezvăluit alte detalii despre declarațiile pe care urmează să le dea sau despre sfaturile primite din partea avocatei sale.

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