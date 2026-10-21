Ce note i-au dat fetele lui Belu, noul concurent de la Mireasa. De ce și-a schimbat părerea despre Anne-Mary

Belu, noul concurent de la Mireasa, a primit note din partea fetelor și a dezvăluit de ce și-a schimbat părerea despre Anne-Mary, după ce a cunoscut-o în casă.

Ionuț Blu, noul concurent din casa Mireasa, a venit pregătit să-și găsească sufletul pereche. Încă de la început, acesta a dezvăluit că a pus deja ochii pe o fată din emisiune, însă nu a oferit prea multe detalii despre concurenta care i-a atras atenția. Pentru a păstra suspansul, Belu s-a limitat la a spune că fata care i-a atras privirea este brunetă. Alberto a fost surprins să audă acest lucru, având în vedere că Paula este brunetă.

Ce note a primit Belu, noul concurent de la Mireasa, din partea fetelor

La fel ca ceilalți concurenți, Belu a primit note din partea fetelor. În emisiunea „Mireasa – Capriciile Iubirii”, acesta a avut ocazia să afle ce impresie le-a lăsat participantelor și cât de bine a fost primit în casă.

Maria, care se află deja într-o relație, i-a oferit nota 4. Veronica i-a dat tot 4, explicând că nu știe dacă ar fi compatibili. Claudia și Irina, ambele implicate în relații, au ales aceeași notă. La polul opus, Alexandra i-a acordat nota 8, iar Andreea l-a notat cu 7.

Anne-Mary i-a oferit lui Belu nota 8 și a mărturisit că a apucat să vorbească cu el și că i-a plăcut interacțiunea dintre ei. Paula a fost cea mai puțin impresionată, acordându-i nota 2,5. În urma evaluărilor, noul concurent a obținut media 5,18 din partea fetelor din casă.

„Fetele care nu au relație tind să cred că nu au vrut să-mi dea o notă mai mare pentru că nu vor să-mi dea aripi”, a spus Belu.

Cristian, care se află în săptămâna de foc, a intervenit și el cu câteva sfaturi pentru noul concurent, încurajându-l să aibă răbdare și să fie deschis în interacțiunile cu fetele.

„În primul rând pot să-i urez succes, așa în casă, în general. Să aibă succes. Cu fetele să aibă răbdare, să fie deschis și notele astea au fost niște note ok față de alții. S-a putut și mai rău câteodată”, a spus Cristian.

De ce și-a schimbat Belu părerea despre Anne-Mary

Belu a dezvăluit că și-a format deja o primă impresie despre fetele din emisiune, însă unele dintre păreri s-au schimbat după ce a avut ocazia să le cunoască mai bine. Printre acestea se numără și Anne-Mary, despre care a avut inițial o percepție diferită.

„Anne-Mary mi se pare o persoană foarte ok și foarte deschisă, comparativ cu exteriorul, unde pare o persoană puțin arogantă, dar în casă mi se pare o fată foarte ok”, a spus Belu.

Noul concurent pare hotărât să le ofere fetelor șansa de a-l cunoaște și să fie deschis în interacțiunile sale. Acesta speră că va reuși să-și găsească persoana potrivită.