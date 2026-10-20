Mireasa, sezonul 14. Ce se întâmplă, de fapt, între Paula și Alberto! Discuții aprinse după petrecere și reproșuri neașteptate

Paula și Alberto au avut parte de discuții tensionate după petrecerea de la Mireasa. Ce reproșuri și-au făcut și ce a recunoscut concurenta despre felul în care gestionează conflictele

La petrecerea de sâmbătă seara de la Mireasa, Paula și Alberto păreau să se înțeleagă foarte bine, iar camerele i-au surprins în momente de intimitate. Totuși, în spatele apropierii dintre ei au existat și nemulțumiri care au ieșit la iveală în discuțiile purtate ulterior. Paula a vrut să se asigure că Alberto nu este supărat după ce ea a spus că nu mai are răbdare și că a acceptat prea multe.

Paula și Alberto, discuții tensionate după petrecere

Concurenta a încercat să-i explice partenerului său că declarațiile făcute nu au fost îndreptate împotriva lui.

„Nu mai am răbdare să mai stau aici. Nu o lua așa, nu era îndreptat spre tine”, a spus Paula.

Ulterior, cei doi au încercat din nou să lămurească lucrurile, însă discuția nu a fost lipsită de reproșuri. Paula i-a cerut lui Alberto să se calmeze, dar acesta a susținut că nu era nervos și că nu s-a supărat nici atunci când ea a plecat.

„Ți se pare că sunt nervos? Nu m-am enervat când ai plecat”, a spus Alberto.

Concurentul i-a reproșat însă Paulei că a repetat un comportament care îl deranjează și că nu îi place felul în care aceasta reacționează în momentele tensionate.

„E a doua oară când spui chestia asta și s-a mai repetat. Nu-mi place cum faci și cum vorbești”, a declarat Alberto.

La rândul ei, Paula a încercat să-i explice că nu consideră corect modul în care acesta gestionează conflictele dintre ei.

Ce reproșuri și-au făcut cei doi concurenți

Alberto a mărturisit că și-ar dori ca iubita lui să fie mai deschisă și să vorbească despre lucrurile care o nemulțumesc. Acesta a observat că Paula tinde să se închidă în ea atunci când apar neînțelegeri și consideră că lipsa comunicării le îngreunează relația.

„Lasă că mă calmez eu singură, cum am făcut întotdeauna”, a spus Paula, în timp ce a ieșit afară.

Reacția ei l-a nemulțumit pe Alberto, care a răbufnit: „Reacție de om matur”.

Cei doi au reluat discuția pe terasă, unde Alberto a insistat că nu poate înțelege ce se întâmplă dacă Paula nu îi spune ce simte.

„Eu de unde să știu că nu ești bine, dacă tu nu vorbești cu mine? Avem o discuție, ori ajungem la un numitor comun și o continuăm altă dată, ori pleci? Nu așa se face”, a spus concurentul.

În cele din urmă, Paula a recunoscut că nu a reacționat corect și că a fost foarte tensionată în acele momente. După ce spiritele s-au calmat, aceasta a admis că are tendința de a păstra pentru ea lucrurile care o deranjează.

Cei doi au încercat să-și gestioneze neînțelegerile, iar după discuțiile tensionate relația lor pare să fi revenit la normal.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.