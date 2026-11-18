Mireasa, sezonul 14. AdrenaLINIA a sunat de două ori! Ce nominalizări au făcut Petru și Veronica pentru cursa de eliminare și cine a primit un date
Ediția din 18 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Petru și Veronica au lăsat în urmă două „moșteniri”, iar Radu i-a adunat pe toți concurenții pentru a afla pe cine au ales cei doi să nominalizeze în cursa de eliminare. După ce AdrenaLINIA a sunat pentru a doua oară, mamele au luat o decizie neașteptată: Belu și Marina au fost trimiși la un date.
Miercuri, 18.11.2026, 15:57