Mireasa, sezonul 14. Alberto, în cursa de eliminare după comportamentul de la task-ul cabinei telefonice! Ce a decis publicul

Ediția din 13 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Comportamentul impulsiv și agresiv al lui Alberto din timpul task-ului cabinei telefonice a avut consecințe: concurentul a ajuns în cursa de eliminare, fără imunitate. Înainte de aflarea rezultatului, Alberto și Paula au vorbit despre posibilitatea ca el să părăsească emisiunea. Află ce decizie a luat publicul și care este verdictul final!

Mireasa, sezonul 14. Topul preferințelor publicului! Cine a câștigat titlul de mirele și...

Vineri, 13.11.2026, 15:56

Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț, nominalizați de concurenți pentru cursa de eliminare!

Vineri, 13.11.2026, 15:47

Mireasa, sezonul 14. Alexandra, nemulțumită de atitudinea Ștefaniei: conflictul a pornit de la...

Vineri, 13.11.2026, 15:14

Mireasa, sezonul 14. Alin, cină de cunoaștere cu fetele singure din casă! Pe cine a ales...

Vineri, 13.11.2026, 14:55

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio, la un pas de primul sărut!

Vineri, 13.11.2026, 14:28

Mireasa, sezonul 14. Noi tensiuni între mame și fete! Doamna Carmen o critică pe Ștefania,...

Vineri, 13.11.2026, 14:17

Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, invitați de Dani Oțil la filmările Power Couple în...

Joi, 12.11.2026, 15:56

Mireasa, sezonul 14. Paula și Alberto au mers la bowling după ce au câștigat task-ul baloanelor

Joi, 12.11.2026, 15:47

Mireasa, sezonul 14. Alin, concurent nou în competiție! Are 29 de ani și este antreprenor

Joi, 12.11.2026, 15:21

Mireasa, sezonul 14. Maria a făcut un test de sarcină! Rezultatul a dezamăgit-o

Joi, 12.11.2026, 15:09

Mireasa, sezonul 14. Mamele au discutat comportamentul fetelor, iar Anne-Mary a fost în centrul...

Joi, 12.11.2026, 15:01

Mireasa, sezonul 14. Maria, nemulțumită de lista de cumpărături după ce sticlele de suc au...

Joi, 12.11.2026, 14:31