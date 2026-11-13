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Mireasa, sezonul 14. Alberto, în cursa de eliminare după comportamentul de la task-ul cabinei telefonice! Ce a decis publicul

Ediția din 13 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Comportamentul impulsiv și agresiv al lui Alberto din timpul task-ului cabinei telefonice a avut consecințe: concurentul a ajuns în cursa de eliminare, fără imunitate. Înainte de aflarea rezultatului, Alberto și Paula au vorbit despre posibilitatea ca el să părăsească emisiunea. Află ce decizie a luat publicul și care este verdictul final!
Vineri, 13.11.2026, 15:37
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Mireasa, sezonul 14. Topul preferințelor publicului! Cine a câștigat titlul de mirele și mireasa săptămânii

Mireasa, sezonul 14. Topul preferințelor publicului! Cine a câștigat titlul de mirele și mireasa săptămânii

Logo show Vineri, 13.11.2026, 15:56 Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț, nominalizați de concurenți pentru cursa de eliminare!

Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț, nominalizați de concurenți pentru cursa de eliminare!

Logo show Vineri, 13.11.2026, 15:47 Mireasa, sezonul 14. Alexandra, nemulțumită de atitudinea Ștefaniei: conflictul a pornit de la vasele nespălate

Mireasa, sezonul 14. Alexandra, nemulțumită de atitudinea Ștefaniei: conflictul a pornit de la vasele nespălate

Logo show Vineri, 13.11.2026, 15:14 Mireasa, sezonul 14. Alin, cină de cunoaștere cu fetele singure din casă! Pe cine a ales pentru o discuție în doi

Mireasa, sezonul 14. Alin, cină de cunoaștere cu fetele singure din casă! Pe cine a ales pentru o discuție în doi

Logo show Vineri, 13.11.2026, 14:55 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio, la un pas de primul sărut!

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio, la un pas de primul sărut!

Logo show Vineri, 13.11.2026, 14:28 Mireasa, sezonul 14. Noi tensiuni între mame și fete! Doamna Carmen o critică pe Ștefania, iar doamna Elena o atacă pe Paula

Mireasa, sezonul 14. Noi tensiuni între mame și fete! Doamna Carmen o critică pe Ștefania, iar doamna Elena o atacă pe Paula

Logo show Vineri, 13.11.2026, 14:17 Super Neatza. Ce spune ziua ta de naștere despre partenerul de care ai nevoie cu adevărat

Super Neatza. Ce spune ziua ta de naștere despre partenerul de care ai nevoie cu adevărat

Logo show Vineri, 13.11.2026, 11:45 Super Neatza. Experimente trăsnite și surprize neașteptate! Profesorul Spooky face spectacol

Super Neatza. Experimente trăsnite și surprize neașteptate! Profesorul Spooky face spectacol

Logo show Vineri, 13.11.2026, 11:40 Super Neatza. Cât de bine desenează Gabi Torje și Alin Alexuc? Matinalii trebuie să ghicească desenele

Super Neatza. Cât de bine desenează Gabi Torje și Alin Alexuc? Matinalii trebuie să ghicească desenele

Logo show Vineri, 13.11.2026, 10:45 Super Neatza. De la provocările Asia Express la trofeul cel mare! Gabi Torje și Alin Alexuc, despre experiența care i-a făcut câștigători

Super Neatza. De la provocările Asia Express la trofeul cel mare! Gabi Torje și Alin Alexuc, despre experiența care i-a făcut câștigători

Logo show Vineri, 13.11.2026, 10:41 Super Neatza. De ce unii copii refuză să vorbească cu părinții despre problemele lor

Super Neatza. De ce unii copii refuză să vorbească cu părinții despre problemele lor

Logo show Vineri, 13.11.2026, 10:05 Super Neatza. La multi ani, Silvana!

Super Neatza. La multi ani, Silvana!

Logo show Vineri, 13.11.2026, 08:57
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