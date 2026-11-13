Mireasa, sezonul 14. Alberto, în cursa de eliminare după comportamentul de la task-ul cabinei telefonice! Ce a decis publicul
Ediția din 13 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Comportamentul impulsiv și agresiv al lui Alberto din timpul task-ului cabinei telefonice a avut consecințe: concurentul a ajuns în cursa de eliminare, fără imunitate. Înainte de aflarea rezultatului, Alberto și Paula au vorbit despre posibilitatea ca el să părăsească emisiunea. Află ce decizie a luat publicul și care este verdictul final!
Vineri, 13.11.2026, 15:37