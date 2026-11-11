Mireasa, sezonul 14. Alberto propune formarea unui comitet pentru eliminarea lui Beleuț. Ce i-a revoltat

Ediția din 11 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Alberto a venit cu propunerea de a organiza un comitet pentru eliminarea lui Beleuț. Mai mulți concurenți sunt deranjați de comentariile acestuia și de faptul că intervine inclusiv în discuțiile care nu îl privesc. Alberto a reacționat tranșant: „Jignește indirect!”. Cum au primit ceilalți propunerea lui?

Miercuri, 11.11.2026, 15:03