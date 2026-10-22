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Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Beleuț nu mai sunt într-o cunoaștere

Ediția din 22 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Beleuț și Anne-Mary au avut parte de un date romantic într-o livadă de meri, însă după întâlnire au apărut tensiuni. Deși date-ul a fost unul plăcut, lucrurile nu au rămas la fel de liniștite după revenirea în casa Mireasa. Cei doi s-au confruntat cu momente tensionate, iar Anne-Mary nu și-a ascuns supărarea și a declarat în cadrul emisiunii că s-a încheiat cunoașterea dintre ei1
Joi, 22.10.2026, 15:28
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Furnicuțele 2026. Connect-R, provocare fotbalistică! Artistul și-a testat precizia șutând la poartă

Furnicuțele 2026. Connect-R, provocare fotbalistică! Artistul și-a testat precizia șutând la poartă

Logo show Joi, 22.10.2026, 17:30 Furnicuțele 2026. Connect-R, despre copilărie și momente de la 13 ani: „Eram un idiot, nu înțelegeam nimic”

Furnicuțele 2026. Connect-R, despre copilărie și momente de la 13 ani: „Eram un idiot, nu înțelegeam nimic”

Logo show Joi, 22.10.2026, 17:14 Furnicuțele 2026. Connect-R, despre concertele de la Sala Palatului și momentul special în care fiica a cântat la pian pe scenă

Furnicuțele 2026. Connect-R, despre concertele de la Sala Palatului și momentul special în care fiica a cântat la pian pe scenă

Logo show Joi, 22.10.2026, 17:08 Mireasa, sezonul 14. Ronaldo și Irina au sărbătorit o lună de relație

Mireasa, sezonul 14. Ronaldo și Irina au sărbătorit o lună de relație

Logo show Joi, 22.10.2026, 15:49 Mireasa, sezonul 14. Ronaldo a criticat-o dur pe Anne-Mary, după ce a încheiat cunoașterea cu Beleuț!

Mireasa, sezonul 14. Ronaldo a criticat-o dur pe Anne-Mary, după ce a încheiat cunoașterea cu Beleuț!

Logo show Joi, 22.10.2026, 15:33 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary: ”Nu am vrut să-i dau speranțe lui Beleuț”

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary: ”Nu am vrut să-i dau speranțe lui Beleuț”

Logo show Joi, 22.10.2026, 15:08 Mireasa, sezonul 14. Apropierea dintre Beleuț și Anne-Mary nu este văzută bine de băieți!

Mireasa, sezonul 14. Apropierea dintre Beleuț și Anne-Mary nu este văzută bine de băieți!

Logo show Joi, 22.10.2026, 15:05 Mireasa, sezonul 14. Alberto a vrut să afle cât mai multe despre trecutul Paulei

Mireasa, sezonul 14. Alberto a vrut să afle cât mai multe despre trecutul Paulei

Logo show Joi, 22.10.2026, 14:34 Mireasa, sezonul 14. Valentin a primit o scrisoare care l-a pus pe gânduri!

Mireasa, sezonul 14. Valentin a primit o scrisoare care l-a pus pe gânduri!

Logo show Joi, 22.10.2026, 14:23 Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Claudiu Mănescu

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Claudiu Mănescu

Logo show Joi, 22.10.2026, 11:59 Super Neatza. Concursul Viza de Asia! Claudia Băcuță și Ramona Olaru și-au demonstrat talentul la pescuit

Super Neatza. Concursul Viza de Asia! Claudia Băcuță și Ramona Olaru și-au demonstrat talentul la pescuit

Logo show Joi, 22.10.2026, 11:11 Super Neatza. Cum s-au descurcat Ramona și Claudia la jocul de memorie cu farfurii

Super Neatza. Cum s-au descurcat Ramona și Claudia la jocul de memorie cu farfurii

Logo show Joi, 22.10.2026, 10:50
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