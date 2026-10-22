Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Beleuț nu mai sunt într-o cunoaștere

Ediția din 22 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Beleuț și Anne-Mary au avut parte de un date romantic într-o livadă de meri, însă după întâlnire au apărut tensiuni. Deși date-ul a fost unul plăcut, lucrurile nu au rămas la fel de liniștite după revenirea în casa Mireasa. Cei doi s-au confruntat cu momente tensionate, iar Anne-Mary nu și-a ascuns supărarea și a declarat în cadrul emisiunii că s-a încheiat cunoașterea dintre ei1

Joi, 22.10.2026, 15:28