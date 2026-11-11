Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio se află într-o cunoaștere! Ce au clarificat cei doi

Ediția din 11 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary s-a enervat după ce Marina a ales să discute cu Claudio într-un moment în care ea nu se simțea bine și și-ar fi dorit să petreacă timp cu el. Claudio a încercat să o tempereze, însă Anne-Mary a izbucnit în lacrimi: „Încerc, dar sunt om!”. În ciuda tensiunilor, Claudio a declarat că se află într-o cunoaștere cu Anne-Mary.

Miercuri, 11.11.2026, 14:31