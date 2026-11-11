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Home Mireasa Momente Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio se află într-o cunoaștere! Ce au clarificat cei doi
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Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio se află într-o cunoaștere! Ce au clarificat cei doi

Ediția din 11 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary s-a enervat după ce Marina a ales să discute cu Claudio într-un moment în care ea nu se simțea bine și și-ar fi dorit să petreacă timp cu el. Claudio a încercat să o tempereze, însă Anne-Mary a izbucnit în lacrimi: „Încerc, dar sunt om!”. În ciuda tensiunilor, Claudio a declarat că se află într-o cunoaștere cu Anne-Mary.
Miercuri, 11.11.2026, 14:31
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Mireasa, sezonul 14. Cine s-a decurcat cel mai bine la task-ul baloanelor

Mireasa, sezonul 14. Cine s-a decurcat cel mai bine la task-ul baloanelor

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 15:43 Mireasa, sezonul 14. Prima experiență la volan a Mariei s-a încheiat cu un accident. Cum a decurs date-ul cu Adrian

Mireasa, sezonul 14. Prima experiență la volan a Mariei s-a încheiat cu un accident. Cum a decurs date-ul cu Adrian

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 15:20 Mireasa, sezonul 14. Alberto propune formarea unui comitet pentru eliminarea lui Beleuț. Ce i-a revoltat

Mireasa, sezonul 14. Alberto propune formarea unui comitet pentru eliminarea lui Beleuț. Ce i-a revoltat

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 15:03 Mireasa, sezonul 14. Revoltă în casa fetelor după declarațiile doamnei Carmen. Ce le-a indignat

Mireasa, sezonul 14. Revoltă în casa fetelor după declarațiile doamnei Carmen. Ce le-a indignat

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 14:20 Super Neatza. Cum păstrăm casa organizată când avem copii mici? Trucuri simple pentru părinți

Super Neatza. Cum păstrăm casa organizată când avem copii mici? Trucuri simple pentru părinți

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 11:56 Super Neatza. Cum îngrijești corect un câine din rasa Pomeranian? Sfaturi de la specialiști

Super Neatza. Cum îngrijești corect un câine din rasa Pomeranian? Sfaturi de la specialiști

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 10:54 Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Joc de improvizație cu matinalii: ghicește cuvinte în doar 90 de secunde!

Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Joc de improvizație cu matinalii: ghicește cuvinte în doar 90 de secunde!

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 10:47 Super Neatza. Grija față de noi: cum găsim echilibrul între ceea ce trebuie să facem și ceea ce ne face bine?

Super Neatza. Grija față de noi: cum găsim echilibrul între ceea ce trebuie să facem și ceea ce ne face bine?

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 10:37 Super Neatza. De ce este important să avem o alimentație variată și să nu consumăm mereu aceleași alimente

Super Neatza. De ce este important să avem o alimentație variată și să nu consumăm mereu aceleași alimente

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 10:29 Super Neatza. Cum economisești bani fără să simți că faci sacrificii? Trucuri simple pentru bugetul tău

Super Neatza. Cum economisești bani fără să simți că faci sacrificii? Trucuri simple pentru bugetul tău

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 10:26 Super Neatza. La multi ani, Cristina!

Super Neatza. La multi ani, Cristina!

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 08:56 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Fecioarele pot rezolva o problemă de familie legată de patrimoniu

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Fecioarele pot rezolva o problemă de familie legată de patrimoniu

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 08:55
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