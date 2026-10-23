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Mireasa, sezonul 14. Beleuț, criticat de băieți după apropierea de Anne-Mary. Ce crede Valentin despre intențiile concurentului

Ediția din 23 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Apropierea dintre Beleuț și Anne-Mary a stârnit comentarii în rândul băieților din casa Mireasa. Beleuț consideră că este unul dintre cei mai iubiți concurenți și crede că ceilalți își exprimă nemulțumirile doar în lipsa lui. Valentin, în schimb, este de părere că apropierea de Anne-Mary are legătură cu faptul că Beleuț se află în cursa de eliminare.
Vineri, 23.10.2026, 15:08
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Furnicuțele 2026. Ce relație are Bogdan cu tatăl său, Horațiu Mălăele. Cum i-a influențat cariera pe scenă

Furnicuțele 2026. Ce relație are Bogdan cu tatăl său, Horațiu Mălăele. Cum i-a influențat cariera pe scenă

Logo show Vineri, 23.10.2026, 17:13 Furnicuțele 2026. Cum a început Bogdan Mălăele să facă stand-up comedy

Furnicuțele 2026. Cum a început Bogdan Mălăele să facă stand-up comedy

Logo show Vineri, 23.10.2026, 17:10 Mireasa, sezonul 14. Radu, în top 3 și salvat de public, dar Andreea este eliminată

Mireasa, sezonul 14. Radu, în top 3 și salvat de public, dar Andreea este eliminată

Logo show Vineri, 23.10.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Cine pleacă din competiție. Radu, Beleuț, Andreea și Veronica, în așteptarea verdictului

Mireasa, sezonul 14. Cine pleacă din competiție. Radu, Beleuț, Andreea și Veronica, în așteptarea verdictului

Logo show Vineri, 23.10.2026, 15:49 Mireasa, sezonul 14. Ștefania, noua concurentă! Are 25 de ani și studiază Științe Politice

Mireasa, sezonul 14. Ștefania, noua concurentă! Are 25 de ani și studiază Științe Politice

Logo show Vineri, 23.10.2026, 15:42 Mireasa, sezonul 14. Belu vrea să se apropie de Anne-Mary, dar concurenta se teme să iubească din nou

Mireasa, sezonul 14. Belu vrea să se apropie de Anne-Mary, dar concurenta se teme să iubească din nou

Logo show Vineri, 23.10.2026, 15:16 Mireasa, sezonul 14. Paula și Alberto, despre iubire și limite în relația lor

Mireasa, sezonul 14. Paula și Alberto, despre iubire și limite în relația lor

Logo show Vineri, 23.10.2026, 14:51 Mireasa, sezonul 14. Irina, deranjată de tonul Mariei într-o discuție despre curățenia din baie

Mireasa, sezonul 14. Irina, deranjată de tonul Mariei într-o discuție despre curățenia din baie

Logo show Vineri, 23.10.2026, 14:31 Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen, foc și pară pe Ronaldo. Replica concurentului: „M-a făcut pervers”

Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen, foc și pară pe Ronaldo. Replica concurentului: „M-a făcut pervers”

Logo show Vineri, 23.10.2026, 14:17 Super Neatza. Aromele toamnei în farfurie: Totul despre pastrama fragedă și murăturile care completează masa

Super Neatza. Aromele toamnei în farfurie: Totul despre pastrama fragedă și murăturile care completează masa

Logo show Vineri, 23.10.2026, 12:09 Super Neatza. 5 minute de sport cu Diana Stejereanu pentru menținerea tonusului

Super Neatza. 5 minute de sport cu Diana Stejereanu pentru menținerea tonusului

Logo show Vineri, 23.10.2026, 12:03 Super Neatza. Ce proprietăți și beneficii are cătina pentru sănătate

Super Neatza. Ce proprietăți și beneficii are cătina pentru sănătate

Logo show Vineri, 23.10.2026, 11:18
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