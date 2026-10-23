Mireasa, sezonul 14. Beleuț, criticat de băieți după apropierea de Anne-Mary. Ce crede Valentin despre intențiile concurentului

Ediția din 23 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Apropierea dintre Beleuț și Anne-Mary a stârnit comentarii în rândul băieților din casa Mireasa. Beleuț consideră că este unul dintre cei mai iubiți concurenți și crede că ceilalți își exprimă nemulțumirile doar în lipsa lui. Valentin, în schimb, este de părere că apropierea de Anne-Mary are legătură cu faptul că Beleuț se află în cursa de eliminare.

Vineri, 23.10.2026, 15:08