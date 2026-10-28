Mireasa, sezonul 14. Beleuț, Veronica și Petru, în cursa de eliminare! Cine i-a trimis la votul publicului
Ediția din 28 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. AdrenaLINIA a sunat în casa băieților pentru a transmite un mesaj important. Andreea, concurenta care a părăsit competiția, a lăsat „moștenire” două voturi spre eliminare, pentru Beleuț și Veronica. Cel de-al treilea nume a fost ales de Paula și Valentin, mirii săptămânii, care l-au desemnat pe Petru. Astfel, cei trei concurenți intră în cursa de eliminare.
Miercuri, 28.10.2026, 15:46