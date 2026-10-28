Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa, sezonul 14. Beleuț, Veronica și Petru, în cursa de eliminare! Cine i-a trimis la votul publicului
Logo show

Mireasa, sezonul 14. Beleuț, Veronica și Petru, în cursa de eliminare! Cine i-a trimis la votul publicului

Ediția din 28 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. AdrenaLINIA a sunat în casa băieților pentru a transmite un mesaj important. Andreea, concurenta care a părăsit competiția, a lăsat „moștenire” două voturi spre eliminare, pentru Beleuț și Veronica. Cel de-al treilea nume a fost ales de Paula și Valentin, mirii săptămânii, care l-au desemnat pe Petru. Astfel, cei trei concurenți intră în cursa de eliminare.
Miercuri, 28.10.2026, 15:46
x
Mireasa, sezonul 14. Alberto se teme că Paula este nefericită alături de el

Mireasa, sezonul 14. Alberto se teme că Paula este nefericită alături de el

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 15:42 Mireasa, sezonul 14. Claudio, noul concurent! A plecat în Spania la 9 ani și și-a construit viața acolo

Mireasa, sezonul 14. Claudio, noul concurent! A plecat în Spania la 9 ani și și-a construit viața acolo

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 15:14 Mireasa, sezonul 14. Anastasia, în centrul atenției băieților! Ce au discutat cu noua concurentă

Mireasa, sezonul 14. Anastasia, în centrul atenției băieților! Ce au discutat cu noua concurentă

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 15:00 Mireasa, sezonul 14. Beleuț, curios de stările lui Anne-Mary, dar atent la venirea Anastasiei în casă

Mireasa, sezonul 14. Beleuț, curios de stările lui Anne-Mary, dar atent la venirea Anastasiei în casă

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 14:48 Mireasa, sezonul 14. Discuții despre meniul zilei. Doamna Carmen atrage atenția asupra consumului de carbohidrați

Mireasa, sezonul 14. Discuții despre meniul zilei. Doamna Carmen atrage atenția asupra consumului de carbohidrați

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 14:25 Mireasa, sezonul 14. Claudia, în centrul atenției după apariția unor informații despre cadourile scumpe primite de la un client

Mireasa, sezonul 14. Claudia, în centrul atenției după apariția unor informații despre cadourile scumpe primite de la un client

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 14:19 Super Neatza. Cum să transformi locuința într-un spațiu cozy pentru toamnă

Super Neatza. Cum să transformi locuința într-un spațiu cozy pentru toamnă

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 11:26 Super Neatza. Regula celor 10 purtări: Cum să cumperi inteligent și să eviți risipa

Super Neatza. Regula celor 10 purtări: Cum să cumperi inteligent și să eviți risipa

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 11:09 Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Ramona Olaru înscrie la coș

Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Ramona Olaru înscrie la coș

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 10:54 Super Neatza. Welsh Corgi Pembroke, un câine inteligent și energic, potrivit pentru dresaj sportiv

Super Neatza. Welsh Corgi Pembroke, un câine inteligent și energic, potrivit pentru dresaj sportiv

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 10:35 Super Neatza. Lei, euro, aur sau titluri de stat? Unde ne păstrăm economiile pentru a ne proteja banii?

Super Neatza. Lei, euro, aur sau titluri de stat? Unde ne păstrăm economiile pentru a ne proteja banii?

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 10:04 Super Neatza. La multi ani, Larisa!

Super Neatza. La multi ani, Larisa!

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 08:52
x