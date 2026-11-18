Mireasa, sezonul 14. Ce a făcut-o pe doamna Crina să-și schimbe părerea despre Anne-Mary
Ediția din 18 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Doamna Crina a intrat în casă cu o părere nu tocmai bună despre Anne-Mary, iar concurenta a simțit că a fost subestimată. Tocmai de aceea, tânăra și-a dorit o discuție cu mama iubitului ei, pentru a-i oferi ocazia să o cunoască mai bine. După conversația dintre ele, doamna Crina pare să o privească pe Anne-Mary dintr-o altă perspectivă.
Miercuri, 18.11.2026, 15:11