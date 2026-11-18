Ediția din 18 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Doamna Crina a intrat în casă cu o părere nu tocmai bună despre Anne-Mary, iar concurenta a simțit că a fost subestimată. Tocmai de aceea, tânăra și-a dorit o discuție cu mama iubitului ei, pentru a-i oferi ocazia să o cunoască mai bine. După conversația dintre ele, doamna Crina pare să o privească pe Anne-Mary dintr-o altă perspectivă.

Mireasa, sezonul 14. Task-ul valizei i-a pus pe băieți la încercare! Cine își cunoaște cel...

Miercuri, 18.11.2026, 15:17

Mireasa, sezonul 14. Claudio, discuție cu mama lui despre Anne-Mary: „Cred că e o fată ca...

Miercuri, 18.11.2026, 15:01

Mireasa, sezonul 14. Alexandra și Radu, discuție după despărțire: „Ai zis că sunt rece!”

Miercuri, 18.11.2026, 14:27

Mireasa, sezonul 14. Mașina de spălat, motiv de dispută între mame și fete: „Nesimțire!”

Miercuri, 18.11.2026, 14:15

Mireasa, sezonul 14. Ce decizie a luat Paula în legătură cu Alberto

Marti, 17.11.2026, 15:59

Mireasa, sezonul 14. Alexandra și Radu, în pragul despărțirii?: „Nu cred că simte ceva...

Marti, 17.11.2026, 15:47

Mireasa, sezonul 14. Adrian încearcă să o liniștească pe Maria! Ce au discutat despre...

Marti, 17.11.2026, 15:18

Mireasa, sezonul 14. Beleuț s-a certat cu Paula și Anne-Mary. Ce s-a întâmplat la curățenie?

Marti, 17.11.2026, 15:06

Mireasa, sezonul 14. Tensiuni între Claudia și Valentin după logodnă! Ce se întâmplă cu...

Marti, 17.11.2026, 14:53

Mireasa, sezonul 14. Apariția mamei lui Claudio a bulversat-o total! De ce se teme Anne-Mary?

Marti, 17.11.2026, 14:39

Mireasa, sezonul 14. Doamna Crina nu o vede pe Anne-Mary alături de fiul ei! Ce reproșuri îi...

Marti, 17.11.2026, 14:16

Mireasa, sezonul 14. Ce au făcut Claudia și Valentin imediat după logodnă

Luni, 16.11.2026, 15:57