Mireasa, sezonul 14. Claudio s-a pus punct relației cu Anne-Mary! Ce spune mama concurentei

Ediția din 19 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Claudio și Anne-Mary s-au despărțit la doar câteva zile după ce au format un cuplu. Acest lucru a afectat-o serios pe concurentă. Doamna Maria, mama Annei-Mary a intervenit telefonic în cadrul emisiunii pentru a-și suține fata și a vrut să le mulțumească mamelor din casa pentru că au fost alături de fiica ei când a avut nevoie!

Joi, 19.11.2026, 15:01