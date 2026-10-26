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Mireasa, sezonul 14. Gelozie după dansul Ștefaniei cu Ronaldo! Anne-Mary intervine, iar discuția se transformă în ceartă

Ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Un dans între Ștefania și Ronaldo a stârnit gelozia Irinei, iar Ștefania și-a cerut scuze după ce au discutat: „Nu mi-am dat seama!”. Situația a degenerat când Anne-Mary a intervenit și a spus că nu se cade ca o fată să vorbească astfel cu un băiat aflat într-o relație. Ștefania s-a simțit atacată și i-a reproșat o „atitudine nesimțită”, însă Anne-Mary a venit imediat cu replica: „Ai venit chitită să te cerți cu mine?”.
Luni, 26.10.2026, 15:07
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Logo show Luni, 26.10.2026, 09:51
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