Mireasa, sezonul 14. Noi tensiuni între mame și fete! Doamna Carmen o critică pe Ștefania, iar doamna Elena o atacă pe Paula

Ediția din 13 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Conflictul dintre mame și fete a continuat, iar schimburile de replici au devenit tot mai dure. Doamna Carmen consideră că obrăznicia a ajuns la cote maxime și o critică pe Ștefania, în timp ce doamna Elena își îndreaptă reproșurile către Paula, pe care o numește „mută și rea”. Cum au reacționat fetele la acuzațiile primite?

Vineri, 13.11.2026, 14:17