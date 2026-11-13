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Mireasa, sezonul 14. Noi tensiuni între mame și fete! Doamna Carmen o critică pe Ștefania, iar doamna Elena o atacă pe Paula

Ediția din 13 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Conflictul dintre mame și fete a continuat, iar schimburile de replici au devenit tot mai dure. Doamna Carmen consideră că obrăznicia a ajuns la cote maxime și o critică pe Ștefania, în timp ce doamna Elena își îndreaptă reproșurile către Paula, pe care o numește „mută și rea”. Cum au reacționat fetele la acuzațiile primite?
Vineri, 13.11.2026, 14:17
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Mireasa, sezonul 14. Topul preferințelor publicului! Cine a câștigat titlul de mirele și mireasa săptămânii

Mireasa, sezonul 14. Topul preferințelor publicului! Cine a câștigat titlul de mirele și mireasa săptămânii

Logo show Vineri, 13.11.2026, 15:56 Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț, nominalizați de concurenți pentru cursa de eliminare!

Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț, nominalizați de concurenți pentru cursa de eliminare!

Logo show Vineri, 13.11.2026, 15:47 Mireasa, sezonul 14. Alberto, în cursa de eliminare după comportamentul de la task-ul cabinei telefonice! Ce a decis publicul

Mireasa, sezonul 14. Alberto, în cursa de eliminare după comportamentul de la task-ul cabinei telefonice! Ce a decis publicul

Logo show Vineri, 13.11.2026, 15:37 Mireasa, sezonul 14. Alexandra, nemulțumită de atitudinea Ștefaniei: conflictul a pornit de la vasele nespălate

Mireasa, sezonul 14. Alexandra, nemulțumită de atitudinea Ștefaniei: conflictul a pornit de la vasele nespălate

Logo show Vineri, 13.11.2026, 15:14 Mireasa, sezonul 14. Alin, cină de cunoaștere cu fetele singure din casă! Pe cine a ales pentru o discuție în doi

Mireasa, sezonul 14. Alin, cină de cunoaștere cu fetele singure din casă! Pe cine a ales pentru o discuție în doi

Logo show Vineri, 13.11.2026, 14:55 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio, la un pas de primul sărut!

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio, la un pas de primul sărut!

Logo show Vineri, 13.11.2026, 14:28 Super Neatza. Ce spune ziua ta de naștere despre partenerul de care ai nevoie cu adevărat

Super Neatza. Ce spune ziua ta de naștere despre partenerul de care ai nevoie cu adevărat

Logo show Vineri, 13.11.2026, 11:45 Super Neatza. Experimente trăsnite și surprize neașteptate! Profesorul Spooky face spectacol

Super Neatza. Experimente trăsnite și surprize neașteptate! Profesorul Spooky face spectacol

Logo show Vineri, 13.11.2026, 11:40 Super Neatza. Cât de bine desenează Gabi Torje și Alin Alexuc? Matinalii trebuie să ghicească desenele

Super Neatza. Cât de bine desenează Gabi Torje și Alin Alexuc? Matinalii trebuie să ghicească desenele

Logo show Vineri, 13.11.2026, 10:45 Super Neatza. De la provocările Asia Express la trofeul cel mare! Gabi Torje și Alin Alexuc, despre experiența care i-a făcut câștigători

Super Neatza. De la provocările Asia Express la trofeul cel mare! Gabi Torje și Alin Alexuc, despre experiența care i-a făcut câștigători

Logo show Vineri, 13.11.2026, 10:41 Super Neatza. De ce unii copii refuză să vorbească cu părinții despre problemele lor

Super Neatza. De ce unii copii refuză să vorbească cu părinții despre problemele lor

Logo show Vineri, 13.11.2026, 10:05 Super Neatza. La multi ani, Silvana!

Super Neatza. La multi ani, Silvana!

Logo show Vineri, 13.11.2026, 08:57
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