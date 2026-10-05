Mireasa, sezonul 14. Paula și-a sărbătorit ziua de naștere

Ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Sâmbătă seara a fost sărbătorită Paula cu mare fast de ziua ei de naștere.

Mireasa, sezonul 14. Maria a încercat să afle de ce Adrian avea o stare nefavorabilă la party

Luni, 05.10.2026, 15:52

Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, din ce în ce mai apropiați

Luni, 05.10.2026, 15:18

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary vrea să se împace cu Radu! Ce spune concurentul

Luni, 05.10.2026, 15:10

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, ceartă cu Ronaldo și Irina! De la ce s-a luat

Luni, 05.10.2026, 14:41

Mireasa, sezonul 14. Veronica, din nou în conflict! Maria are o ceartă monstru cu ea

Luni, 05.10.2026, 14:28

Mireasa, sezonul 14. Cristian și Ronaldo intră în cursa de eliminare

Vineri, 02.10.2026, 16:01

Mireasa, sezonul 14. Irina și Valentin au mers la un super date

Vineri, 02.10.2026, 15:50

Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen crede că doamna Flori o influențează pe Claudia

Vineri, 02.10.2026, 15:40

Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, discuții din ce în ce mai personale! Ce i-a apropiat

Vineri, 02.10.2026, 15:29

Mireasa, sezonul 14. Alberto crede că Paula se uită la Valentin

Vineri, 02.10.2026, 14:38

Mireasa, sezonul 14. Conflict puternic între doamna Carmen și doamna Flori

Vineri, 02.10.2026, 14:34

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Radu au vrut să lămurească despărțirea, la task-ul...

Joi, 01.10.2026, 16:00