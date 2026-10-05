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Mireasa, sezonul 14. Paula și-a sărbătorit ziua de naștere

Ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Sâmbătă seara a fost sărbătorită Paula cu mare fast de ziua ei de naștere.
Luni, 05.10.2026, 15:27
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Mireasa, sezonul 14. Maria a încercat să afle de ce Adrian avea o stare nefavorabilă la party

Mireasa, sezonul 14. Maria a încercat să afle de ce Adrian avea o stare nefavorabilă la party

Logo show Luni, 05.10.2026, 15:52 Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, din ce în ce mai apropiați

Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, din ce în ce mai apropiați

Logo show Luni, 05.10.2026, 15:18 Mireasa, sezonul 14. Anne Mary vrea să se împace cu Radu! Ce spune concurentul

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary vrea să se împace cu Radu! Ce spune concurentul

Logo show Luni, 05.10.2026, 15:10 Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, ceartă cu Ronaldo și Irina! De la ce s-a luat

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, ceartă cu Ronaldo și Irina! De la ce s-a luat

Logo show Luni, 05.10.2026, 14:41 Mireasa, sezonul 14. Veronica, din nou în conflict! Maria are o ceartă monstru cu ea

Mireasa, sezonul 14. Veronica, din nou în conflict! Maria are o ceartă monstru cu ea

Logo show Luni, 05.10.2026, 14:28 Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 5 octombrie - 11 octombrie. Ce ne așteaptă

Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 5 octombrie - 11 octombrie. Ce ne așteaptă

Logo show Luni, 05.10.2026, 11:31 Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Provocarea pescuitului! Cine a umplut primul toate spațiile goale

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Provocarea pescuitului! Cine a umplut primul toate spațiile goale

Logo show Luni, 05.10.2026, 11:18 Super Neatza. Ce trebuie să ştii dacă vrei să adopți un animal de companie

Super Neatza. Ce trebuie să ştii dacă vrei să adopți un animal de companie

Logo show Luni, 05.10.2026, 11:10 Super Neatza. Cum s-a descurcat Diana Stroe la întrebările de cultură generală

Super Neatza. Cum s-a descurcat Diana Stroe la întrebările de cultură generală

Logo show Luni, 05.10.2026, 11:00 Super Neatza. De ce dispare motivația copiilor după prima lună de şcoală şi cum o păstrăm vie

Super Neatza. De ce dispare motivația copiilor după prima lună de şcoală şi cum o păstrăm vie

Logo show Luni, 05.10.2026, 10:52 Super Neatza. La multi ani, Laura!

Super Neatza. La multi ani, Laura!

Logo show Luni, 05.10.2026, 09:32 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Pentru nativii Gemenii sunt binedispuși

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Pentru nativii Gemenii sunt binedispuși

Logo show Luni, 05.10.2026, 09:31
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