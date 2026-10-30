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Mireasa, sezonul 14. Prietenia dintre Irina și Claudia, în pericol?

Ediția din 30 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. În rândul fetelor apărea un nou subiect, iar Irina și Claudia aveau ceva de împărțit!
Vineri, 30.10.2026, 14:56
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Mireasa, sezonul 14. Maria și Claudia, fosta și actuala iubită a lui Valentin, discuție despre el!

Mireasa, sezonul 14. Maria și Claudia, fosta și actuala iubită a lui Valentin, discuție despre el!

Logo show Vineri, 30.10.2026, 15:05 Mireasa, sezonul 14. Paula, afectată de situația lui Alberto, aflat în cursa de eliminare

Mireasa, sezonul 14. Paula, afectată de situația lui Alberto, aflat în cursa de eliminare

Logo show Vineri, 30.10.2026, 14:28 Mireasa, sezonul 14. Conflict între Anastasia și Anne-Mary din cauza lui Claudio

Mireasa, sezonul 14. Conflict între Anastasia și Anne-Mary din cauza lui Claudio

Logo show Vineri, 30.10.2026, 14:19 Super Neatza. Ce facem când simțim că nu am ales cariera potrivită

Super Neatza. Ce facem când simțim că nu am ales cariera potrivită

Logo show Vineri, 30.10.2026, 11:42 Super Neatza. Profesorii Trăsniți, super activitate pentru Haloween: chimie în bucătărie

Super Neatza. Profesorii Trăsniți, super activitate pentru Haloween: chimie în bucătărie

Logo show Vineri, 30.10.2026, 11:11 Super Neatza. Cum îți construiești o personalitate misterioasă cu ajutorul parfumului

Super Neatza. Cum îți construiești o personalitate misterioasă cu ajutorul parfumului

Logo show Vineri, 30.10.2026, 11:07 Super Neatza. Robert Tudor, număr de magie dedicat revenirii lui Dani Oțil: Dispare paharul, apare sticla

Super Neatza. Robert Tudor, număr de magie dedicat revenirii lui Dani Oțil: Dispare paharul, apare sticla

Logo show Vineri, 30.10.2026, 10:40 Super Neatza. Cinci minute de sport cu Diana Stejereanu. Ce antrenament ne propune

Super Neatza. Cinci minute de sport cu Diana Stejereanu. Ce antrenament ne propune

Logo show Vineri, 30.10.2026, 09:54 Super Neatza. Recomandările pompierilor pentru prevenirea incendiilor în gospodărie

Super Neatza. Recomandările pompierilor pentru prevenirea incendiilor în gospodărie

Logo show Vineri, 30.10.2026, 09:22 Super Neatza. La multi ani, Anca!

Super Neatza. La multi ani, Anca!

Logo show Vineri, 30.10.2026, 09:21 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Nativii din zodia Balanță trebuie să echilbreze munca cu odihna

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Nativii din zodia Balanță trebuie să echilbreze munca cu odihna

Logo show Vineri, 30.10.2026, 09:20 Super Neatza. ANM: Cum va fi vremea la început de noiembrie

Super Neatza. ANM: Cum va fi vremea la început de noiembrie

Logo show Vineri, 30.10.2026, 09:20
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