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Mireasa
Momente
Mireasa, sezonul 14. Prietenia dintre Irina și Claudia, în pericol?
Mireasa, sezonul 14. Prietenia dintre Irina și Claudia, în pericol?
Ediția din 30 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. În rândul fetelor apărea un nou subiect, iar Irina și Claudia aveau ceva de împărțit!
Vineri, 30.10.2026, 14:56
Mireasa, sezonul 14. Maria și Claudia, fosta și actuala iubită a lui Valentin, discuție...
Vineri, 30.10.2026, 15:05
Mireasa, sezonul 14. Paula, afectată de situația lui Alberto, aflat în cursa de eliminare
Vineri, 30.10.2026, 14:28
Mireasa, sezonul 14. Conflict între Anastasia și Anne-Mary din cauza lui Claudio
Vineri, 30.10.2026, 14:19
Mireasa, sezonul 14. Irina i-a povestit lui Ronaldo despre experiențele nefaste din trecutul ei!
Joi, 29.10.2026, 15:56
Mireasa, sezonul 14. Doamna Elena, mama Claudiei: Am sunat să te liniștesc! Cine a dat mesajul...
Joi, 29.10.2026, 15:45
Mireasa, sezonul 14. Valentin, deranjat de discuția Claudiei cu Anne-Mary despre Alberto și top
Joi, 29.10.2026, 15:38
Mireasa, sezonul 14. Cum a decurs date-ul dintre Paula și Alberto, în afara casei
Joi, 29.10.2026, 15:20
Mireasa, sezonul 14. Radu și Alexandra s-au sărutat pentru prima dată! Cei doi formează un...
Joi, 29.10.2026, 15:06
Mireasa, sezonul 14. Problemele din casa fetelor, analizate de doamnele Elena și Carmen
Joi, 29.10.2026, 14:51
Mireasa, sezonul 14. Claudio, la prima cină alături de fete! Cum au decurs interacțiunile
Joi, 29.10.2026, 14:33
Mireasa, sezonul 14. Cina pentru Claudio a stârnit controverse între concurente
Joi, 29.10.2026, 14:32
Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudia, discuții despre voturi și strategii: „Vorbeam și...
Miercuri, 28.10.2026, 15:57
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Mireasa, sezonul 14. Maria și Claudia, fosta și actuala iubită a lui Valentin, discuție despre el!
Vineri, 30.10.2026, 15:05
Mireasa, sezonul 14. Paula, afectată de situația lui Alberto, aflat în cursa de eliminare
Vineri, 30.10.2026, 14:28
Mireasa, sezonul 14. Conflict între Anastasia și Anne-Mary din cauza lui Claudio
Vineri, 30.10.2026, 14:19
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Vineri, 30.10.2026, 11:42
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Vineri, 30.10.2026, 11:07
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