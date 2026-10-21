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Mireasa, sezonul 14. Probleme cu legea pentru Alberto: „Trebuie să vorbesc cu procurorul!”

Ediția din 21 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. La sfârșitul lunii august, Alberto i-a făcut Claudiei mărturisiri despre trecutul său, care continuă să-l urmărească. În această dimineață, a plecat la Ploiești pentru a da declarații. „Trebuie să vorbesc cu procurorul și să vedem ce rezolvă”, a spus acesta, iar prezentatoarea a anunțat că situația este mai complexă decât se credea.
Miercuri, 21.10.2026, 15:19
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Mireasa, sezonul 14. Tensiuni între Belu și Alberto! De unde a pornit conflictul?

Mireasa, sezonul 14. Tensiuni între Belu și Alberto! De unde a pornit conflictul?

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Alexandra, motivul venirii lui Belu în competiție

Mireasa, sezonul 14. Alexandra, motivul venirii lui Belu în competiție

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 15:44 Mireasa, sezonul 14. Ce s-a întâmplat între Beleuț și Anne-Mary înainte de a intra într-o cunoaștere

Mireasa, sezonul 14. Ce s-a întâmplat între Beleuț și Anne-Mary înainte de a intra într-o cunoaștere

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 15:11 Mireasa, sezonul 14. Doamnele Carmen și Elena, discuții nocturne: „Cât de nesuferit poate să fie!”

Mireasa, sezonul 14. Doamnele Carmen și Elena, discuții nocturne: „Cât de nesuferit poate să fie!”

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 15:00 Mireasa, sezonul 14. Beleuț recunoaște că o place pe Anne-Mary! Radu îl contestă

Mireasa, sezonul 14. Beleuț recunoaște că o place pe Anne-Mary! Radu îl contestă

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 14:34 Mireasa, sezonul 14. AdrenaLinia a sunat și totul s-a schimbat! Cine a plecat acasă?

Mireasa, sezonul 14. AdrenaLinia a sunat și totul s-a schimbat! Cine a plecat acasă?

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 14:25 Super Neatza. Cum îi pregătim pe cei mici pentru școală prin joacă

Super Neatza. Cum îi pregătim pe cei mici pentru școală prin joacă

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 11:35 Super Neatza. Provocarea „Viză de Asia”! Cine câștigă provocarea cu catapulta

Super Neatza. Provocarea „Viză de Asia”! Cine câștigă provocarea cu catapulta

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 11:16 Super Neatza. Provocarea Să înceapă joaca. Florin Ristei vs. Radu Bucălae la provocarea de mimă cu destinații turistice

Super Neatza. Provocarea Să înceapă joaca. Florin Ristei vs. Radu Bucălae la provocarea de mimă cu destinații turistice

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 10:35 Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Geanina Fandarac?

Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Geanina Fandarac?

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 10:30 Super Neatza. Cum să te faci ascultat fără să ridici tonul

Super Neatza. Cum să te faci ascultat fără să ridici tonul

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 10:27 Super Neatza. Câți bani trebuie să câștigi în 2026 ca să-ți cumperi un apartament?

Super Neatza. Câți bani trebuie să câștigi în 2026 ca să-ți cumperi un apartament?

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 10:22
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