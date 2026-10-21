Mireasa, sezonul 14. Probleme cu legea pentru Alberto: „Trebuie să vorbesc cu procurorul!”

Ediția din 21 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. La sfârșitul lunii august, Alberto i-a făcut Claudiei mărturisiri despre trecutul său, care continuă să-l urmărească. În această dimineață, a plecat la Ploiești pentru a da declarații. „Trebuie să vorbesc cu procurorul și să vedem ce rezolvă”, a spus acesta, iar prezentatoarea a anunțat că situația este mai complexă decât se credea.

Miercuri, 21.10.2026, 15:19