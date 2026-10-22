Ediția din 22 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Ronaldo și Irina au sărbătorit o lună de relație în Casa Mireasa!

Mireasa, sezonul 14. Ronaldo a criticat-o dur pe Anne-Mary, după ce a încheiat cunoașterea cu...

Joi, 22.10.2026, 15:33

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Beleuț nu mai sunt într-o cunoaștere

Joi, 22.10.2026, 15:28

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary: ”Nu am vrut să-i dau speranțe lui Beleuț”

Joi, 22.10.2026, 15:08

Mireasa, sezonul 14. Apropierea dintre Beleuț și Anne-Mary nu este văzută bine de băieți!

Joi, 22.10.2026, 15:05

Mireasa, sezonul 14. Alberto a vrut să afle cât mai multe despre trecutul Paulei

Joi, 22.10.2026, 14:34

Mireasa, sezonul 14. Valentin a primit o scrisoare care l-a pus pe gânduri!

Joi, 22.10.2026, 14:23

Mireasa, sezonul 14. Tensiuni între Belu și Alberto! De unde a pornit conflictul?

Miercuri, 21.10.2026, 15:57

Mireasa, sezonul 14. Alexandra, motivul venirii lui Belu în competiție

Miercuri, 21.10.2026, 15:44

Mireasa, sezonul 14. Probleme cu legea pentru Alberto: „Trebuie să vorbesc cu procurorul!”

Miercuri, 21.10.2026, 15:19

Mireasa, sezonul 14. Ce s-a întâmplat între Beleuț și Anne-Mary înainte de a intra într-o...

Miercuri, 21.10.2026, 15:11

Mireasa, sezonul 14. Doamnele Carmen și Elena, discuții nocturne: „Cât de nesuferit poate...

Miercuri, 21.10.2026, 15:00

Mireasa, sezonul 14. Beleuț recunoaște că o place pe Anne-Mary! Radu îl contestă

Miercuri, 21.10.2026, 14:34