Mireasa Sezonul 4, 15 septembrie 2021. Isidora și Adelina, un conflict care ia amploare!

În ediția din 15 septembrie 2021, de la Mireasa Sezonul 4, comentariile Isidorei au devenit insuportabile. Aceasta pare a fi deviza Adelinei si motivul pentru o noua rabufnire: Nu ii permit ei sa ma calce pe mine in picioare! Niciodata, de cand am venit in emisiunea asta, nu am vorbit cu nimeni despre ea... Nu stau eu s-o barfesc pe cineva pe la spate, dar pe ea a interesat-o!".

Miercuri, 15.09.2021, 15:21