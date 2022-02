Mireasa Sezonul 5, 1 februarie 2022. Calvarul prin care a trecut Nora a făcut loc iubirii!

Ediția din data de 1 februarie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. S-a lăsat liniștea! Nora le-a povestit băieților prin ce-a trecut! ”La 16 ani, am avut un iubit. Eram la liceu, a venit, m-a scos de păr din clasă și m-a băgat în mașină. Am fost bătută, tăiată, filmată, tăiată. Toate astea au mers la Poliție. De acolo, am început un proces cu el. Medic legist și tot.”, a povestit Nora. Ea a afirmat că a amenințat-o cu moartea atunci când se afla încătușat. ”Dragostea pe care trebuie să o ofer, o voi oferi, nu mă încurcă trecutul meu”, a mai zis concurenta.

Marti, 01.02.2022, 15:15