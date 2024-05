Mireasa sezonul 9, 6 mai 2024. Disensiuni între Elena și Valentin chiar în ziua de Paște: Atât pot să îți ofer!

Ediția din data de 6 mai 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9. Pentru Elena și Valentin, prima zi de Paște s-a derulat sub imperiul tensiunilor. Elena îi spunea că are nevoie de cineva lângă ea atunci când are o stare proastă, dar tânărul nu înțelegea de ce iubita lui se află într-o continuă stare de nervozitate.

Luni, 06.05.2024, 16:10