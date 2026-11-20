Anne-Mary a izbucnit în lacrimi după despărțirea de Claudio. Ce i-a transmis mama sa în timpul galei Mireasa și ce a recunoscut concurenta despre schimbările prin care a trecut?

Ediția din 19 noiembrie 2026 a emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii” a adus momente dificile pentru Anne-Mary. După ce Claudio a decis să pună capăt relației lor, concurenta a încercat să accepte hotărârea acestuia, chiar dacă despărțirea a venit cu multă dezamăgire și suferință. Tânărul nu a putut indica un motiv concret pentru decizia luată, explicând că nu este vorba despre lipsa atracției, ci despre faptul că nu simte că relația lor poate evolua.

Anne-Mary, în lacrimi după despărțirea de Claudio

Pentru Anne-Mary, vestea a fost greu de digerat. Deși a fost dezamăgită de alegerea iubitului ei, concurenta a înțeles că nu îl poate determina să își schimbe sentimentele. Printre lacrimi și suspine, aceasta și-a făcut curaj să privească înainte și să încerce să depășească momentul dificil.

În timpul galei din 19 noiembrie, Anne-Mary a primit și un mesaj de încurajare din partea mamei sale. Aceasta a intrat în direct, printr-un apel telefonic, pentru a-i fi alături fiicei sale și pentru a o ajuta să treacă mai ușor peste despărțire. Concurenta și-a deschis sufletul în fața celor din emisiune și le-a promis părinților că va găsi puterea să meargă mai departe.

Claudio a explicat încă o dată de ce a ales să încheie povestea de iubire cu Anne-Mary. Tânărul a ținut să precizeze că nu a vrut să găsească scuze și nici să pună decizia pe seama caracterului partenerei sale.

Ce l-a făcut să pună punct relației

„I-am zis destul de clar că nu vreau să-mi caut vreo scuză sau să spun că este vorba despre ceva legat de caracterul ei. A fost pur și simplu pentru că nu s-au trezit în mine mai multe sentimente”, a spus Claudio.

Acesta a recunoscut că, la început, s-a bazat mai mult pe atracția dintre ei și a sperat că, odată cu trecerea timpului, vor apărea și sentimente mai puternice.

„Eu m-am bazat puțin mai mult pe atracție și am crezut că, în timp, se vor trezi și alte sentimente în mine”, a mai spus concurentul.

La rândul ei, Anne-Mary a vorbit despre experiența trăită în emisiune și despre lucrurile pe care le-a învățat de-a lungul competiției. Concurenta a recunoscut că a făcut greșeli și că, uneori, felul ei vulcanic de a fi a făcut-o să se exprime într-un mod care poate nu a fost întotdeauna potrivit.

Aceasta a subliniat că nu se consideră o persoană perfectă și nici nu își propune să devină una, însă experiența din casa Mireasa a ajutat-o să se schimbe și să se cunoască mai bine.

„Sunt departe de perfecțiune și nici nu îmi doresc să fiu perfectă”, a spus Anne-Mary la „Mireasa – Capriciile Iubirii”.

Concurenta consideră că este mult mai liniștită decât la începutul emisiunii și că a evoluat pe parcursul acestei experiențe. Chiar dacă despărțirea de Claudio reprezintă un moment dureros, Anne-Mary încearcă să privească lucrurile ca pe o lecție și să își regăsească echilibrul.