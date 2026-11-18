AdrenaLINIA a sunat de două ori în Casa Mireasa! Mamele au ales doi concurenți pentru un date, iar al doilea apel a adus vești despre cursa de eliminare.

AdrenaLINIA a sunat de două ori în Casa Mireasa, iar cele două apeluri au adus anunțuri importante pentru concurenți. Prima dată, telefonul a sunat pentru a anunța o provocare legată de un date, iar a doua oară, mesajul a avut legătură cu o cursă de eliminare. Vestea i-a luat prin surprindere pe concurenți, mai ales pe cei care se află deja în pericol de a părăsi competiția.

Ce a spus Claudia despre AdrenaLINIA

Claudia a explicat ce au avut de făcut mamele după primul apel al AdrenaLINIEI. Acestea au primit o misiune importantă: să aleagă două persoane care nu formează un cuplu și care să meargă împreună la o întâlnire.

„Mamele au avut de decis să aleagă două persoane care nu sunt în cuplu să meargă împreună la un date”, a dezvăluit Claudia.

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Al doilea apel a venit cu o veste legată de moștenirile lăsate de foștii concurenți. Potrivit Claudiei, în această etapă au fost adăugate și moștenirile Veronicăi și ale lui Petru, iar acestea ar putea influența desfășurarea cursei de eliminare.

„A doua oară a sunat din cauza moștenirilor foștilor noștri colegi. S-au adăugat moștenirile lăsate de Veronica și Petru”, a spus Claudia.

Irina, îngrijorată după ce AdrenaLINIA a sunat din nou

Printre concurenții afectați de noul anunț se numără și Irina, care se află deja în cursa de eliminare. Tânăra este temătoare și își dorește să părăsească emisiunea pentru a putea fi aproape de iubitul ei, Ronaldo. În tot acest timp, acesta continuă să îi transmită mesaje prin care încearcă să o încurajeze și să îi arate cât de mult îi simte lipsa.

După ce a observat că Irina era tristă, Ronaldo i-a transmis un nou mesaj, în care a mărturisit că este îngrijorat pentru ea și că speră ca lucrurile să se îndrepte într-o direcție bună.

„Iubito, nu știu ce s-a întâmplat aseară. Am văzut că ești tristă, sper că totul este bine. A sunat AdrenaLINIA și îmi imaginez cam ce a fost. Sper totuși lucrurile să meargă într-o direcție bună. Te iubesc și îmi este dor de tine”, a transmis Ronaldo.

Mai multe detalii despre cursa de eliminare și despre modul în care moștenirile foștilor concurenți vor influența competiția vor fi dezvăluite în ediția de astăzi a emisiunii Mireasa, începând cu ora 14:00.

Alexandra a recunoscut că și ea s-a speriat în momentul în care a sunat AdrenaLINIA. Concurenta a lăsat să se înțeleagă că urmează să fie făcute mai multe dezvăluiri în cadrul emisiunii, iar telespectatorii vor afla ce consecințe au cele două apeluri asupra concurenților.