Alberto și Valentin au ajuns din nou la schimburi de replici la Capriciile Iubirii. Ce au spus fostul concurent și Claudia despre relația lor cu Paula și Alberto?

Deși Alberto a părăsit competiția Mireasa, iar Valentin se află în continuare în casă, neînțelegerile dintre cei doi concurenți nu par să se fi încheiat. După schimburile de replici de la Mireasa. Capriciile Iubirii, Valentin a discutat cu Claudia despre conflictul cu fostul concurent. Ulterior, imaginile au fost urmărite și de Alberto și Paula, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Alberto și Valentin, schimb de replici la Capriciile Iubirii

În timpul unei discuții private, Claudia i-a povestit lui Valentin ce a spus Alberto despre el, mai exact că ar fi devenit mult mai vocal în ultima perioadă.

„A zis că ai devenit foarte vocal în ultimul timp”, i-a spus Claudia.

Valentin nu a rămas indiferent și a explicat ce anume l-a deranjat la declarațiile făcute de fostul concurent. Acesta a susținut că, deși Alberto i-a felicitat după logodnă, ulterior a făcut comentarii ironice la adresa lui.

„După logodnă ne-a felicitat, acum, pe live, a spus că oricum tot ce fac eu îl imit pe el, că mă iau după el, că eu sunt o maimuță sau ceva de genul. E un papagal”, a spus Valentin.

La rândul ei, Claudia a considerat că Alberto continuă să vorbească despre ei pentru a rămâne în atenția publicului.

„El ne vorbește nouă, foști concurenți, dar noi suntem aici. Nu caută decât să se facă materiale despre el, ca să aibă ce să se vorbească”, a declarat Claudia.

Alberto, replică acidă pentru Valentin și Claudia

Discuția celor doi a fost urmărită și de Alberto și Paula, în cadrul emisiunii Capriciile Iubirii. Fostul concurent a reacționat imediat la afirmațiile făcute de Valentin și Claudia și a susținut că aceștia continuă să îi pomenească numele, deși el a părăsit competiția.

„Nu înțeleg, în loc să-și vadă de treburile lor, tot cu mine pe buze stau, acum și ea. De ce nu vă vedeți de relația voastră? De ce mă implicați pe mine? De ce nu aveți loc de mine? Se pare că vouă vă e mai dor de mine decât îi este Paulei”, a spus Alberto.

Paula a intervenit și ea în discuție, fiind de părere că Valentin și Claudia ar trebui să se concentreze asupra relației lor.

„Până la finală să vorbească despre el. Sunt chestii inutile, dintre care Claudia a spus că Alberto este logodit și ar trebui să-și vadă de treaba lui”, a declarat Paula.

Valentin și Alberto, față în față la Capriciile Iubirii

Ulterior, Valentin a fost invitat să poarte o discuție cu Alberto, de la bărbat la bărbat, pentru a lămuri neînțelegerile dintre ei. Valentin a susținut că a încercat în repetate rânduri să discute cu fostul concurent, însă acesta nu ar fi fost dispus să continue conversația.

„Am încercat și ieri să mai am o discuție cu Alberto și, la un moment dat, a zis că nu mai vorbește cu mine. Eu am tot încercat”, a explicat Valentin.

De cealaltă parte, Alberto a negat că ar fi continuat să vorbească despre cei doi după plecarea din competiție și a spus că nu înțelege de ce a devenit subiectul discuțiilor din casă.

„De când am plecat eu, nu am discutat nimic despre ei și nu e cum se spune prin casă, că am intrat să fac live-uri și altele. Am primit mii de mesaje și nu răspund acelor mesaje. Nu sunt genul de om care să vorbească urât în afara casei. După ce am plecat, tot voi ați vorbit despre mine. Nu am înțeles rostul. Cu ce v-am supărat atât de tare?”, a spus Alberto.

Valentin a continuat să-și susțină punctul de vedere, iar discuția dintre cei doi a continuat în platoul emisiunii Capriciile Iubirii.