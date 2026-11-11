Alberto și Belu și-au spus părerea cu privire la Beleuț, concurent pe care colegii săi și-ar dori să-l vadă plecând.

Alberto și Belu, convinși că Beleuț nu-și mai găsește locul în casa Mireasa: "Nu își mai are locul aici" | antena 1

Tensiunile dintre concurenți continuă în casa Mireasa, iar Beleuț pare să fie din nou în centrul discuțiilor. De această dată, Alberto și Belu și-au exprimat nemulțumirile față de comportamentul colegului lor și au avut câteva declarații dure la adresa acestuia. Cei doi au lăsat de înțeles că nu sunt de acord cu felul în care Beleuț interacționează cu ceilalți concurenți.

Alberto și Belu, convinși că Beleuț nu-și mai găsește locul în casa Mireasa

Proaspăt întors de la date, Alberto a vorbit mai întâi despre relația cu Paula și despre schimbările pe care le-a observat la iubita lui după mini-vacanță. Concurentul a mărturisit că aceasta îl cucerește în fiecare zi și că o vede mult mai veselă și mai plină de viață.

„Din mini-vacanță este altă femeie, total schimbată, diferită, plină de viață. O iubesc din plin, o iubesc la maximum”, a spus Alberto, vizibil încântat de evoluția relației lor.

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Discuția a ajuns însă și la subiectul Beleuț. Alberto nu și-a ascuns nemulțumirea și a susținut că acesta a ajuns să aibă tot mai puține interacțiuni cu ceilalți concurenți, fiind apropiat mai degrabă de mamele din casă.

Mai mult, Alberto consideră că Beleuț are un comportament nepotrivit atunci când vine vorba despre colegele sale. Acesta l-a acuzat că le judecă și le subestimează, amintind în special de situația lui Anne-Mary.

Concurentul a fost deranjat și de faptul că Beleuț ar aduce în discuție aspecte din trecutul altor persoane, considerând că nu are dreptul să facă astfel de comentarii.

Ce a avut Belu de spus în legătură cu plecarea lui Beleuț

Nici Belu nu a avut o părere diferită. Acesta a spus că este de acord cu ceea ce a afirmat Alberto și a mărturisit că, din punctul lui de vedere, Beleuț nu își mai găsește locul în competiție.

„Mi se pare că nu-și mai are locul aici. Tind să cred că uită unde suntem. E pe făraș de mult, dar nu poate să accepte”, a declarat Belu.

Astfel, Beleuț se confruntă cu noi critici din partea colegilor săi, iar nemulțumirile celor doi concurenți arată că atmosfera din casă este departe de a fi una liniștită.

Rămâne de văzut dacă Beleuț va răspunde acuzațiilor și dacă discuțiile vor duce la o confruntare directă între cei trei concurenți.