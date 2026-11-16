Alberto și Paula, despărțire emoționantă la Mireasa. Ce promisiune i-a făcut concurentul înainte de plecare: „Mi se rupe sufletul”

Alberto a părăsit casa Mireasa, iar despărțirea de Paula a fost plină de lacrimi. Ce promisiune i-a făcut logodnicei sale înainte de plecare și cum a reacționat concurenta?

Alberto a părăsit casa Mireasa, iar plecarea lui a fost un moment extrem de dificil pentru Paula. Cei doi, care sunt logodiți, au fost nevoiți să se despartă după ce telespectatorii au decis, prin vot, că tânărul trebuie să părăsească competiția. Înainte de plecare, concurentul a încercat să-și liniștească iubita și i-a făcut o promisiune.

Ce promisiune i-a făcut Alberto Paulei înainte să plece din casa Mireasa

Alberto și Paula au stat de vorbă în ultimele clipe petrecute împreună în casa Mireasa. Vizibil afectată de despărțire, Paula nu și-a putut stăpâni lacrimile, iar logodnicul ei a încercat să-i dea curaj și să o asigure că totul va fi bine.

„Totul va fi bine. O să fie bine, îți promit că o să fie bine. Ești cel mai bun suflet. Te iubesc enorm și o să te iubesc, chiar dacă nu o să fiu aici, lângă tine. Dacă te supără cineva, îmi spui, că oricum o să văd. Nu mai plânge, te rog”, i-a spus Alberto.

Concurentul a continuat să o încurajeze pe Paula și i-a amintit cât de mult o apreciază. „Ești cea mai frumoasă și cea mai puternică, nu mai plânge”, i-a transmis acesta înainte de a-și lua rămas-bun.

Alberto, copleșit de emoții înainte să părăsească emisiunea

Ulterior, Paula l-a ajutat pe Alberto să-și pregătească bagajele. Despărțirea a fost dificilă pentru amândoi, iar concurentul nu și-a putut ascunde suferința nici după ce a rămas singur.

„Ce mă doare inima, mi se rupe sufletul pentru ea. Nu vreau să mă vadă așa”, a mărturisit Alberto.

După plecarea logodnicului său, Paula a vorbit despre felul în care a trăit acele momente și a recunoscut că zilele fără el nu au fost deloc ușoare. În cadrul emisiunii, Simona a întrebat-o cum s-a simțit după plecarea lui Alberto și a discutat cu ea despre posibilitatea unei eventuale chemări în competiție.

Prezentatoarea i-a explicat însă că o astfel de chemare nu ar garanta întoarcerea lui Alberto, mai ales că sezonul se apropie de final. Plecarea concurentului a fost decisă de public, care i-a acordat un procent foarte mare la vot.

Întrebată cum i s-au părut zilele petrecute fără logodnicul ei, Paula a răspuns sincer: „Cum să fie? Nu mi-a plăcut deloc”.

Chiar dacă Alberto nu mai este momentan în casa Mireasa, promisiunea făcută Paulei înainte de plecare arată că cei doi își doresc să rămână aproape unul de celălalt și în afara competiției.