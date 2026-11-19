Alberto și Paula trec prin momente tensionate la Mireasa. Ce i-a spus concurentul iubitei sale despre atacurile celorlalți și ce reacție a avut doamna Flori.

Alberto și Paula trec prin momente tensionate, iar discuțiile din emisiune par să le pună la încercare relația. Cei doi au ajuns să simtă că sunt ținta celorlalți concurenți, iar subiectul Alberto continuă să fie prezent în casa Mireasa, chiar și după plecarea acestuia. După ce a părăsit competiția, tânărul a fost invitat la Capriciile Iubirii, însă numele său nu a dispărut de pe buzele celor rămași în emisiune.

Alberto și Paula, momente dificile în casa Mireasa

Paula a recunoscut că nu mai vrea să audă părerile celorlalți și că discuțiile repetate despre relația lor au început să o deranjeze.

„Nu mai vreau să aud păreri”, a spus Paula.

De cealaltă parte, Alberto a încercat să-i explice iubitei sale cum vede situația și a susținut că reacțiile celorlalți nu fac decât să le testeze relația. Concurentul este convins că cei din casă îi atacă pentru a obține o reacție din partea lui, însă spune că a învățat să-și controleze impulsurile.

„Ei mă atacă și se așteaptă să reacționez urât. Oricum, crede-mă ce spun, suntem foarte puternici. Suntem foarte puternici. Suntem atacați din toate părțile. Dacă noi nu am fi atacați, nu am fi importanți. Crede-mă, suntem niște oameni foarte importanți”, a declarat Alberto.

Paula a încercat însă să readucă discuția la ceea ce o preocupă cu adevărat, mai exact la viitorul relației lor și la posibilitatea ca Alberto să revină în casa Mireasa.

„Pe mine mă interesează dacă intri în casă sau nu”, a spus concurenta.

Alberto a încercat să o liniștească și a explicat că nu mai intenționează să reacționeze impulsiv în fața provocărilor. Acesta a lăsat de înțeles că știe ce anume îl deranjează și că încearcă să gestioneze diferit momentele tensionate.

„Le e frică că de la intrarea mea în casă o să aibă o viață grea, dar ce crezi, am învățat să mă controlez pentru că am înțeles ce mă aprinde”, a spus Alberto, în timpul unei discuții purtate în pauza emisiunii.

Paula s-a confesat în fața doamnei Flori

Tensiunile nu s-au oprit aici. Paula a ales să vorbească și cu doamna Flori despre situația prin care trece, iar discuția a adus în prim-plan și comportamentul lui Alberto. Mama concurentei a avut o reacție tranșantă și a lăsat să se înțeleagă că nici atitudinea tânărului nu este lipsită de reproșuri.

„Hai să ne uităm în oglindă fiecare”, a spus doamna Flori.

Ulterior, în cadrul emisiunii Capriciile Iubirii, Paula și Alberto au stat din nou de vorbă despre cele întâmplate.