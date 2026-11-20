Valentin a făcut o glumă despre Alberto, iar Radu a avut o reacție neașteptată. Ce le-a transmis Paula băieților și de ce își doresc aceștia să evite alte conflicte?

Discuțiile despre Alberto au continuat în casa Mireasa, iar Valentin nu a ratat ocazia de a face o glumă pe seama situației. După mai multe momente tensionate, concurentul a vorbit despre cât de greu îi este să țină pasul cu toate întâmplările din jurul fostului său coleg.

Valentin, replică ironică despre Alberto, în casa Mireasa

„Eu nu mai știu ce fac de mâine încolo, că nu mai pot să-l urmăresc pe Alberto”, a glumit Valentin, în casa Mireasa.

Replica sa a stârnit discuții printre băieți, care au continuat să analizeze situația și relația pe care au avut-o cu Alberto. Radu a mărturisit că, în urma conversației, a avut senzația că a stat chiar în fața concurentului și a discutat cu el.

„După discuția asta, mă simt de parcă am vorbit cu el aici”, a spus Radu.

De ce a devenit ținta ironiilor

La rândul său, Valentin a făcut o altă remarcă, subliniind că Alberto l-a urmărit încă de la începutul parcursului său în emisiune.

„E bine că m-a urmărit de la bun început până acum”, a mai spus Valentin.

În tot acest timp, Paula a ținut să le clarifice băieților că va fi întotdeauna alături de iubitul ei. Concurenta pare hotărâtă să își susțină partenerul, chiar dacă ceilalți băieți au o părere diferită despre Alberto. Aceștia consideră că Paula nu reușește să vadă toate aspectele comportamentului lui și că are o perspectivă diferită asupra situațiilor care au generat conflicte în casă.

Discuția a scos din nou la iveală diferențele de opinii dintre concurenți. În timp ce Paula își apără relația și își arată susținerea față de Alberto, băieții par să își dorească să evite alte confruntări cu acesta.

De altfel, concurenții au spus că nu și-ar mai dori să ajungă la noi conflicte cu Alberto.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.