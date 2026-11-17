Alberto a revenit în platoul emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii și le-a răspuns foștilor colegi după ce aceștia au vorbit despre comportamentul său.

Despărțirea de casa Mireasa a fost una dificilă pentru Alberto, dar și pentru Paula. Cei doi au izbucnit în lacrimi în momentul în care concurentul și-a luat rămas-bun de la persoanele alături de care a trăit experiența emisiunii. Chiar dacă nu mai face parte din competiție, Alberto continuă să stârnească discuții și tensiuni în rândul băieților rămași în casă.

Alberto, din nou în centrul discuțiilor după ce a părăsit casa Mireasa

După plecare, Alberto s-a aflat din nou față în față cu foștii colegi, de această dată în platoul emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii”. Prezența lui a readus în discuție conflictele pe care le-a avut cu unii dintre concurenți, iar părerile acestora au fost împărțite.

Radu a vorbit despre un episod care l-a deranjat în relația cu Alberto. „Pe mine m-au deranjat atunci reacțiile sale, când a zis: «De ce să ne fi dat nouă respect?»”, a spus concurentul.

Paralel, în casa Mireasa Claudio a recunoscut că și-ar dori ca Alberto să se întoarcă în competiție, însă Beleuț nu a fost de acord cu această idee. Discuția a continuat, iar băieții au început să-și spună deschis nemulțumirile legate de fostul coleg.

„Eu am fost jignit de el și nu uit niciodată nimic”, a afirmat Beleuț, explicând de ce nu privește cu ochi buni o eventuală revenire a lui Alberto.

Nici Radu nu a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului concurent. Acesta a susținut că Alberto ar fi provocat situații tensionate chiar și atunci când ceilalți nu îi ofereau motive să intre în conflict. „Eu cred că Alberto făcea aiurea și dacă nu îi făceai loc să intre”, a declarat Radu.

La rândul său, Alin a spus că a urmărit reacțiile lui Alberto din afara casei, dar și că a observat numeroasele dispute pe care acesta le-a avut cu Valentin. „Eu am văzut reacția de acasă, dar cel mai mult am văzut că se certa cu Valentin mereu”, a povestit concurentul.

Discuția a ajuns și la relația dintre Alberto și Paula. Beleuț a considerat că fostul concurent nu ar fi avut un comportament potrivit în raport cu ceea ce declara despre relația sa. „Nu poți să spui că ai relația perfectă cu ea și să te afișezi așa”, a spus acesta.

Valentin a intervenit și a amintit că Paula a trecut printr-o relație dificilă înainte de a intra în emisiune, motiv pentru care nu ar accepta anumite comportamente. „Fata a avut o relație atunci, cu fostul care era agresiv, și a zis că nu acceptă un astfel de comportament”, a explicat el.

Ce le-a transmis Alberto foștilor colegi

Alberto a avut ocazia să urmărească discuțiile băieților și să le răspundă în direct, în platoul emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii”. Acesta a avut un mesaj ironic pentru cei care au continuat să vorbească despre el după plecarea din competiție.

„Țin să vă mulțumesc că îmi țineți numele pe buze constant, îmi place foarte mult. Și despre Radu și Beleuț, îmi place că dați dovadă de bărbăție și mă vorbiți pe la spate, când puteați să-mi vorbiți față în față, dar e ok, că le accept și așa”, a declarat Alberto.

Plecarea concurentului nu a încheiat disputele dintre el și foștii colegi. Dimpotrivă, discuțiile din platoul emisiunii au arătat că nemulțumirile au rămas, iar Alberto nu a ezitat să le răspundă celor care l-au criticat.