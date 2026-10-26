Alexandra de la Mireasa a povestit cum a petrecut alături de Radu în weekend. Cei doi au dansat bachata, au stat mult împreună și par să se apropie tot mai mult.

Alexandra de la Mireasa, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat între ea și Radu la petrecerea din weekend | captura Antena Stars

Alexandra și Radu de la Mireasa au petrecut momente frumoase împreună la petrecerea din weekend. În cadrul emisiunii „Mireasa – Direct din culise”, concurenta a dezvăluit cum s-au înțeles cei doi și dacă relația lor evoluează în direcția dorită.

Alexandra și Radu de la Mireasa au petrecut timp împreună în weekend

Petrecerea din weekend a fost o ocazie bună pentru Alexandra și Radu să se bucure unul de compania celuilalt. Cei doi au stat împreună, au discutat și au dansat, iar concurenta spune că s-a simțit bine în compania concurentului.

Întrebată de Andreea Frățilă, la „Mireasa – Direct din culise”, cum a fost weekendul pentru ea și Radu, Alexandra a povestit că totul a decurs frumos și liniștit. Mai mult, aceasta a recunoscut că între ei a existat o apropiere.

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Andreea Frățilă a vrut să afle și dacă Alexandra simte că lucrurile evoluează așa cum își dorește în relația cu Radu. Concurenta a răspuns că este optimistă și că vede o schimbare în bine.

Bruneta pare mulțumită de felul în care evoluează lucrurile între ei.

Ce i-a demonstrat Radu Alexandrei în timpul petrecerii

Un alt subiect abordat în emisiunea „Mireasa – Direct din culise” a fost legat de așteptările Alexandrei. Întrebată dacă Radu i-a demonstrat ceea ce spera să vadă din partea lui, concurenta a confirmat că a fost mulțumită de timpul petrecut împreună.

În cadrul discuției, concurenta a fost întrebată și dacă a avut motive de îngrijorare în legătură cu faptul că Radu a consumat alcool la celelalte petreceri din casa Mireasa. Alexandra a explicat că nu a fost îngrijorată și a descris situația drept o scăpare.

Rămâne de văzut dacă apropierea dintre Alexandra și Radu va continua și în zilele următoare. Deocamdată, concurenta spune că lucrurile merg spre bine și că weekendul a fost unul reușit pentru amândoi.

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