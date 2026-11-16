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Alexandra, deranjată de comportamentul lui Radu la petrecere! Ce i-a reproșat concurenta din casa Mireasa

Alexandra și Radu au avut parte de tensiuni după petrecerea de la Mireasa. Ce a deranjat-o pe concurentă și ce au spus cei doi despre relația lor?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 15:34 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 15:34
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Petrecerea de sâmbătă a adus tensiuni în relația Alexandrei cu Radu. Concurentul ar fi consumat mai mult alcool decât ar fi trebuit, iar acest lucru a deranjat-o pe iubita lui. Cei doi au avut un schimb de replici, după care au încercat să lămurească situația în bucătăria casei Mireasa.

Ce s-a întâmplat între Alexandra și Radu după petrecerea de la Mireasa

În timpul petrecerii, Radu a mers să dea shoturi alături de alți concurenți, însă Alexandra nu a fost de acord cu felul în care acesta a ales să se distreze. Nemulțumită de comportamentul lui, tânăra i-a spus direct că nu îi place ceea ce face.

„Nu-mi place ce faci”, i-a transmis Alexandra.

„Nu-mi place faza cu băutul, nu-mi place”, a continuat concurenta.

Radu a răspuns că nu are nimic să-i reproșeze și a susținut că nu a consumat atât de mult alcool.

„Eu nu am nimic să-ți zic”, i-a spus el Alexandrei.

„Nu am băut atât de mult”, a adăugat concurentul.

Ulterior, cei doi au stat de vorbă în bucătărie și au încercat să clarifice neînțelegerea.

Ce au spus Alexandra și Radu despre ceartă, în ediția din 16 noiembrie 2026

În ediția de astăzi, 16 noiembrie 2026, Alexandra a oferit mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat la petrecere. Concurenta a explicat că nu i-a plăcut să-și vadă iubitul în acea situație și că, din punctul ei de vedere, acesta a exagerat.

„Nu-i place să-l vadă așa, mi s-a părut că a exagerat”, a spus Alexandra în fața Simonei Gherghe.

La rândul său, Radu a recunoscut că a înțeles de ce comportamentul lui a deranjat-o pe iubita sa. Concurentul a precizat că s-a oprit din consumul de alcool după ce Alexandra i-a atras atenția, dar a susținut că nu consideră că a exagerat.

„Am înțeles de ce a deranjat-o. Putem să ne distrăm și fără adjuvante. Nu cred că am făcut ceva exagerat, însă înțeleg de ce deranjează și m-am și oprit atunci când mi-a atras atenția”, a explicat Radu.

Simona Gherghe a vrut să afle și cum evoluează relația celor doi după acest moment tensionat. Radu a spus că, deși nu au discutat prea mult în timpul petrecerii, consideră că lucrurile dintre ei sunt în regulă.

„La petrecere nu am vorbit, am stat mai mult pe ringul de dans, însă eu zic că suntem bine”, a declarat concurentul.

Alexandra a avut, însă, o completare: deși nu consideră că relația lor este într-un moment dificil, cei doi nu au apucat să poarte o discuție mai amplă despre ceea ce s-a întâmplat și despre viitorul lor.

„Suntem bine, dar nu am avut o discuție pe mai departe”, a precizat tânăra.

La final, cei doi au promis că vor sta de vorbă mai mult și vor încerca să clarifice lucrurile care îi preocupă în privința relației lor.

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