Alexandra și Radu au ajuns într-un punct dificil al relației. Ce reproșuri și-au făcut cei doi concurenți de la Mireasa și ce a spus fiecare despre o posibilă despărțire.

Alexandra și Radu au decis să pună stop relației lor, după ce între cei doi au apărut tot mai multe neînțelegeri. Concurenții au vorbit despre diferențele dintre ei, iar Alexandra s-a arătat vizibil deranjată de faptul că Radu continuă să facă glume pe seama fostei relații pe care a avut-o cu Anne-Mary.

Alexandra, primele declarații după despărțirea de Radu. Mărturisirea care spune totul

Relația dintre Alexandra și Radu pare să fi ajuns într-un punct dificil, iar tensiunile dintre ei au devenit tot mai evidente. Cei doi au discutat despre problemele care s-au acumulat, atât în casa fetelor, cât și în cadrul emisiunii „Capriciile iubirii”.

Alexandra a mărturisit că o deranjează faptul că Radu nu ține cont de sentimentele și de părerile sale atunci când face anumite glume despre trecutul lui sentimental.

„Nu știu ce a fost între ei doi mai exact, dar mă deranjează că nu ține cont de părerile mele și de mine”, a spus Alexandra.

De cealaltă parte, Radu a observat că partenera sa s-a îndepărtat și a pus schimbarea comportamentului ei pe seama distanțării emoționale dintre ei.

„Mi se pare că ești așa distantă”, i-a spus Radu.

Posibila despărțire dintre cei doi era deja un subiect de discuție în casa fetelor. Alexandra a vorbit cu Maria despre ceea ce s-a întâmplat, iar celelalte concurente au încercat să îi fie alături și să o încurajeze în această perioadă dificilă.

Concurenta a recunoscut că este posibil ca ea și Radu să se fi grăbit atunci când au decis să formeze un cuplu.

„Probabil am greșit când ne-am declarat așa repede un cuplu”, a mărturisit Alexandra.

Aceasta a recunoscut că nu poate să își ascundă sentimentele și că nu traversează o perioadă tocmai bună.

„Nu pot să mă prefac că sunt bine”, a mai spus concurenta în casa fetelor.

Ulterior, în cadrul emisiunii „Capriciile iubirii”, Alexandra a vorbit mai pe larg despre starea sa și despre lucrurile care au nemulțumit-o în comportamentul partenerului.

„Am o stare foarte urâtă, nu mă simt bine. Sincer, știu doar că nu am o stare bună”, a declarat aceasta.

Concurenta a explicat că nemulțumirile nu au apărut peste noapte, ci s-au acumulat în timp. Printre lucrurile care au deranjat-o s-a numărat și consumul de alcool al lui Radu, mai ales după un episod petrecut la începutul relației lor.

„Am văzut lucrurile astea de la început, dar eu nu sunt omul care să spună de la început ce îl deranjează. Încerc să accept unele lucruri, după care se adună. Țineam să nu mai facă anumite lucruri. M-a deranjat consumul de alcool. De la intrarea mea în casă a fost o scăpare și și-a făcut o imagine proastă în ochii mei și, totuși, am mers înainte. M-aș fi așteptat ca a doua oară să nu se mai întâmple. Nu-mi place pur și simplu să îl văd așa, îmi venea în cap doar imaginea aia. S-au adunat foarte multe”, a explicat Alexandra.

Ce spune Radu despre motivele despărțirii

Radu a vorbit și el despre situația dintre ei și a explicat că, deși înțelege ce a deranjat-o pe Alexandra, consideră că problemele din relația lor sunt mai profunde.

Concurentul a spus că nu consideră că a exagerat la petrecerea care a generat nemulțumiri, însă a înțeles că partenerei sale nu i-a plăcut comportamentul lui. În opinia sa, lipsa de încredere și incertitudinea legată de viitorul lor după terminarea emisiunii ar putea fi adevăratele motive ale îndepărtării dintre ei.

„Mi s-a părut ok discuția fetelor, înțeleg ce a deranjat-o acum. La petrecere, eu personal nu consider că am întrecut vreo măsură, nu consider că am exagerat. Am înțeles și că ei nu i-a plăcut și pentru ea este mult, dar cred că motivele reale ale despărțirii nu sunt astea. Eu cred că e vorba de lipsa de încredere în mine, în noi, cum se va desfășura și va arăta viața după ce se termină emisiunea. Astea cred că sunt motivele reale”, a spus Radu.