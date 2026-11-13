Alin a luat cina cu trei dintre fetele din casa Mireasa, însă doar una dintre ele a fost norocoasa de a mai rămâne încă puțin cu el la masă. Despre cine este vorba.

Alin a luat cina cu trei dintre fetele în casa Mireasa. Cu ce fată a ales să rămână la masă | antena 1

Alin, noul concurent de la Mireasa, a avut parte de o cină specială alături de trei dintre fetele din casă. Atmosfera a fost una plină de curiozități, întrebări și emoții, iar concurentele au profitat de ocazie pentru a afla cât mai multe lucruri despre bărbatul care a pășit recent în competiție. La final, Alin a avut de făcut o alegere și a decis cu cine își dorește să petreacă mai mult timp.

Alin a luat cina cu trei dintre fetele în casa Mireasa

Înainte de cină, pregătirile din casa fetelor au fost însoțite și de câteva momente tensionate. Maria a ridicat tonul la Ștefania, în timp ce aceasta încerca să afle ce urmează să se întâmple. Între timp, Marina era nerăbdătoare să înceapă întâlnirea și i-a transmis lui Alin că îi este foame.

Odată ajuns la masă, noul concurent le-a salutat pe fete și a recunoscut că are câteva emoții. Acesta a precizat că nu consumă alcool, după ce a povestit că, în urmă cu câțiva ani, a încercat, însă experiența nu a fost una plăcută, deoarece a doua zi i-a fost foarte rău.

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Anastasia a fost curioasă să afle ce l-a determinat să se înscrie în emisiune și a profitat de ocazie pentru a-l întreba despre trecutul său sentimental. Concurentele au vrut să știe dacă a fost căsătorit, dacă are copii și cum se comportă într-o relație.

Alin a recunoscut că a fost gelos în trecut, însă a explicat că aceste experiențe țineau de perioada tinereții. Întrebat despre felul în care se comportă într-o relație, acesta a întors întrebarea către Marina.

Concurenta i-a povestit că este singură de opt ani, că nu a locuit niciodată cu un partener și că ultima sa încercare de a construi o relație a durat aproximativ o lună și puțin.

Ce fată a ales Alin să rămână la cină doar cu el

După discuția cu cele trei concurente, Alin a trebuit să aleagă fata alături de care își dorea să continue cina. Alegerea lui a fost Anastasia, despre care a spus că i s-a părut cea mai curioasă dintre participante.

În timpul conversației, cei doi au discutat despre calitățile pe care le caută la un partener. Anastasia a mărturisit că își dorește un bărbat matur și gentleman, dar care să știe să se bucure și de momentele copilărești în cuplu.

„Îmi place un bărbat să fie matur, gentleman, când ajungem acasă să ne batem cu pernele, ador chestiile astea, să fim copii”, a spus concurenta.

Alin a povestit și câteva detalii despre parcursul său profesional. Acesta a dezvăluit că a plecat în Anglia, unde a început să lucreze ca șofer, iar ulterior a ajuns manager. A făcut acest pas la vârsta de 22 de ani.

De asemenea, concurentul a vorbit despre studiile sale. A fost înscris la Universitatea Ovidius din Constanța, însă a ales să își înghețe anul universitar deoarece programul nu îi permitea să continue. Alin a precizat că nu consideră că are neapărat nevoie de facultate, dar nu exclude posibilitatea de a reveni asupra acestei decizii dacă va fi cazul.

La final, Simona l-a întrebat dacă Anastasia era fata la care se gândise încă de la început. Răspunsul lui Alin a fost afirmativ, confirmând astfel că alegerea nu a fost una întâmplătoare.