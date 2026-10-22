Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Andreea Frățilă, anunț neașteptat în casa Mireasa. Ce a dezvăluit prezentatoarea în fața concurenților: „Dragilor...”

Andreea Frățilă, anunț neașteptat în casa Mireasa. Ce a dezvăluit prezentatoarea în fața concurenților: „Dragilor...”

Andreea Frățilă a făcut un anunț neașteptat în casa Mireasa, iar reacțiile concurenților nu au întârziat să apară. Ce se va întâmpla în ediția de mâine.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 15:59 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 16:10
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Andreea Frățilă a făcut un anunț important în casa Mireasa, chiar înainte de finalul ediției de astăzi, 22 octombrie 2026.

Andreea Frățilă, anunț neașteptat în casa Mireasa

Prezentatoarea le-a dezvăluit concurenților că o nouă fată va intra în competiție chiar mâine. Vestea a stârnit curiozitatea băieților, mai ales după ce Andreea a oferit câteva detalii despre tânăra care urmează să li se alăture.

Înainte de încheierea emisiunii, prezentatoarea le-a spus concurenților că are o veste pentru ei, fără să dezvăluie de la început despre ce este vorba. Ulterior, aceasta a anunțat că o nouă concurentă va intra în casa Mireasa, iar băieții vor avea ocazia să o cunoască.

„Mai am un anunț pentru voi, dragilor. Mâine intră o fată în casa Mireasa”, a anunțat Andreea Frățilă.

Cine este noua concurentă de la Mireasa. Andreea Frățilă a oferit primele detalii

Prezentatoarea nu a dezvăluit foarte multe informații despre tânăra care urmează să intre în competiție, însă le-a oferit concurenților câteva indicii. Andreea Frățilă a mărturisit că a văzut-o deja pe noua participantă și că aceasta este brunetă și are 25 de ani.

„Am văzut-o, e frumoasă, credeți-mă pe cuvânt. E brunetă, are 25 de ani și nu vă mai zic altceva. Vă las mâine să o cunoașteți. E bine?”, le-a spus prezentatoarea concurenților.

Anunțul a stârnit interesul băieților, care au aflat că vor avea ocazia să o cunoască pe noua participantă în ediția următoare. Andreea Frățilă a vrut să afle și cine ar fi interesat să o cunoască pe tânăra care urmează să intre în competiție.

„Ce băiat ar fi interesat să cunoască fata nouă?”, a întrebat prezentatoarea.

Beleuț, interesat să o cunoască pe noua fată

Beleuț a fost primul care și-a manifestat interesul față de noua concurentă, după anunțul făcut de Andreea Frățilă. Prezentatoarea a precizat că toți băieții sunt liberi să o cunoască pe tânără, astfel că rămâne de văzut cine va face primul pas.

„Toți băieții sunt liberi să cunoască noua fată”, a spus Andreea Frățilă.

Identitatea noii concurente nu a fost dezvăluită, iar prezentatoarea nu a oferit alte informații despre aceasta.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Mai sunt Beleuț și Anne-Mary într-o cunoaștere? Ce au răspuns concurenții din casa Mireasa la întrebarea Andreei Frățilă...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Marele regret al lui Ion Ţiriac, dezvăluit la 87 de ani: „Inadmisibil! Unul dintre cele mai mari eşecuri” Marele regret al lui Ion Ţiriac, dezvăluit la 87 de ani: &#8222;Inadmisibil! Unul dintre cele mai mari eşecuri&#8221;
Observatornews.ro Vremea de mâine 23 octombrie. Ploi în jumătate de țară și temperaturi de până la -2 grade Vremea de mâine 23 octombrie. Ploi în jumătate de țară și temperaturi de până la -2 grade
Antena 3 Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională” Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională”
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Veronica, din nou în mijlocul unui scandal la Mireasa. De la ce a pornit conflictul dintre ea și Alexandra
Veronica, din nou în mijlocul unui scandal la Mireasa. De la ce a pornit conflictul dintre ea și Alexandra
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce se știe despre familia lui Alberto de la Mireasa. Detaliile ieșite la iveală despre concurentul ridicat de procurori
Ce se știe despre familia lui Alberto de la Mireasa. Detaliile ieșite la iveală despre concurentul ridicat de...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională”
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani!
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani! BZI
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți să-și vândă casele”
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Filmul atacului cu maceta de la liceul din Pitești. Elevii ar fi avut un conflict mai vechi
Filmul atacului cu maceta de la liceul din Pitești. Elevii ar fi avut un conflict mai vechi Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x