Andreea Frățilă, anunț neașteptat în casa Mireasa. Ce a dezvăluit prezentatoarea în fața concurenților: „Dragilor...”

Andreea Frățilă a făcut un anunț neașteptat în casa Mireasa, iar reacțiile concurenților nu au întârziat să apară. Ce se va întâmpla în ediția de mâine.

Andreea Frățilă a făcut un anunț important în casa Mireasa, chiar înainte de finalul ediției de astăzi, 22 octombrie 2026.

Andreea Frățilă, anunț neașteptat în casa Mireasa

Prezentatoarea le-a dezvăluit concurenților că o nouă fată va intra în competiție chiar mâine. Vestea a stârnit curiozitatea băieților, mai ales după ce Andreea a oferit câteva detalii despre tânăra care urmează să li se alăture.

Înainte de încheierea emisiunii, prezentatoarea le-a spus concurenților că are o veste pentru ei, fără să dezvăluie de la început despre ce este vorba. Ulterior, aceasta a anunțat că o nouă concurentă va intra în casa Mireasa, iar băieții vor avea ocazia să o cunoască.

„Mai am un anunț pentru voi, dragilor. Mâine intră o fată în casa Mireasa”, a anunțat Andreea Frățilă.

Cine este noua concurentă de la Mireasa. Andreea Frățilă a oferit primele detalii

Prezentatoarea nu a dezvăluit foarte multe informații despre tânăra care urmează să intre în competiție, însă le-a oferit concurenților câteva indicii. Andreea Frățilă a mărturisit că a văzut-o deja pe noua participantă și că aceasta este brunetă și are 25 de ani.

„Am văzut-o, e frumoasă, credeți-mă pe cuvânt. E brunetă, are 25 de ani și nu vă mai zic altceva. Vă las mâine să o cunoașteți. E bine?”, le-a spus prezentatoarea concurenților.

Anunțul a stârnit interesul băieților, care au aflat că vor avea ocazia să o cunoască pe noua participantă în ediția următoare. Andreea Frățilă a vrut să afle și cine ar fi interesat să o cunoască pe tânăra care urmează să intre în competiție.

„Ce băiat ar fi interesat să cunoască fata nouă?”, a întrebat prezentatoarea.

Beleuț, interesat să o cunoască pe noua fată

Beleuț a fost primul care și-a manifestat interesul față de noua concurentă, după anunțul făcut de Andreea Frățilă. Prezentatoarea a precizat că toți băieții sunt liberi să o cunoască pe tânără, astfel că rămâne de văzut cine va face primul pas.

„Toți băieții sunt liberi să cunoască noua fată”, a spus Andreea Frățilă.

Identitatea noii concurente nu a fost dezvăluită, iar prezentatoarea nu a oferit alte informații despre aceasta.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.