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Andreea Frățilă, detalii neașteptate despre noua concurentă din casa Mireasa. Ce a dezvăluit la „Mireasa – Direct din culise”

Andreea Frățilă a dezvăluit detalii despre noua concurentă de la Mireasa. De unde este tânăra și ce informații au ieșit la iveală despre aspectul ei fizic.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 13:58 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 14:00
Andreea Frățilă, detalii neașteptate despre noua concurentă din casa Mireasa. Ce a dezvăluit la „Mireasa – Direct din culise” | Antena 1
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Andreea Frățilă a oferit detalii despre noua concurentă care urmează să intre în casa Mireasa. Prezentatoarea a vorbit despre câteva dintre trăsăturile fizice ale tinerei, iar informațiile au stârnit interesul celor care urmăresc emisiunea.

Andreea Frățilă, detalii neașteptate despre noua concurentă din casa Mireasa

Noua concurentă este din Constanța și, potrivit detaliilor prezentate, are aproximativ 1,58 metri înălțime și în jur de 50 de kilograme. De asemenea, un alt amănunt dezvăluit anterior este faptul că tânăra este brunetă.

Venirea unei noi fete în competiție poate schimba dinamica din casa Mireasa, mai ales în contextul în care concurenții sunt în căutarea unei persoane alături de care să își construiască o relație. Din acest motiv, orice informație despre noua participantă stârnește curiozitatea atât în rândul celor din casă, cât și al telespectatorilor.

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În cadrul discuției despre noua concurentă, Radu a vrut să afle de unde este tânăra, iar răspunsul a fost că aceasta provine din Constanța.

Andreea Frățilă a mai dezvăluit că noua participantă este brunetă, oferind astfel câteva indicii despre aspectul său fizic înainte ca telespectatorii să afle mai multe despre ea.

Deocamdată, informațiile prezentate se referă la aspectul fizic și la orașul din care provine tânăra. Rămâne de văzut cum se va integra aceasta în casa Mireasa, cu cine va lega primele conversații și dacă va reuși să atragă atenția vreunuia dintre băieți.

Intrarea unei noi concurente poate aduce surprize și poate influența parcursul celor care speră să își găsească jumătatea în cadrul emisiunii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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