Andreea a fost extrem de afectată de atacurile pe care Andreea și Alberto le-au lansat la adresa ei. Tânără nu și-a mai putut reține lacrimile, în ediția din 7 octombrie 2026.

Situație extrem de dureroasă în ediția din 7 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1. Andreea nu și-a mai putut ascunde lacrimile, după numeroasele atacuri și critici lansate de Anne și de Alberto la adresa ei. Concurenta l-a npus la punct, de față cu toți.

Andreea l-a pus la punct pe Alberto, după toate jignirile aduse! Simona Gherghe a intervenit în conflict. Ce a zis, la Mireasa

Ediția din 7 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa a adus tensiuni puternice în competiție! Andreea a izbucnit în lacrimi după ce a fost atacată verbal de Alberto și rănită de Anne-Mary. Replicile dure au afectat-o pe concurentă, care nu și-a mai ascuns lacrimile, ba chiar l-a pus la punct pe concurent.

Camerele de filmat au surprins într-o seară o discuție între Anne și Alberto, care au avut doar cuvinte dure la adresa Andreei.

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„Ascultă-mă! A stat cu tine, a umblat cu tine, a stat și cu femeia mea. Ca să ajungă undeva sus! Asta stă pe lângă cineva ca să poată să prindă și ea o bucată de pâine mai bună, gen să stea așa, undeva sus”, a fost atacul lansat de Alberto la adresa tinerei, după ce în zilele trecute a avut numai reproșuri și replici dure la adresa ei.

La Mireasa. Capriciile iubirii, Andreea a răbufnit și nu și-a mai putut ascunde lacrimile: „Toate cuvintele astea și tot ceea ce a spus nu ajunge efectiv nimic la mine. Singurul lucru la care mă gândesc sunt ai mei de acasă și atât. Tot ceea ce a spus, a spus foarte multe despre ea și nici un drum caz despre mine”.

„Teatru ieftin, doamna Raluca. Cel mai ieftin teatru. Cuvintele au fost puțin deplasate, recunosc, dar când văd că femeia de lângă mine este implicată într-un teatru din ăsta, de asta mie nu-mi convine și o spun direct pe față.”, a fost replica jignitoare a lui Alberto.

Ulterior, concurentul a spus la testimonial că își cere scuze: „Astăzi cred că am fost puțin aspru în ceea ce am spus, dar sunt vehement. Mențin părerea și nu dau înapoi. Mi-am cerut scuze pentru că am folosit anumite cuvinte jignitoare de care nu sunt mândru. Nu am nimic personal cu ea, dar cred că se bagă unde nu îi fierbe oala. Nu o bagă nimeni în seamă și atunci se bagă singură în seamă”.

„Eu cred că oricine are o altă părere decât a lor este automat dușman și cred că de aici au plecat toate lucrurile”, a zis Andreea la testimonial.

Ulterior, în ediția din 7 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, subiectul a fost redeschis:

„Ce te-a supărat mai tare? Vorbele lui Anne sau ale lui Albert?”, a întrebat Simona Gherghe.

„Toate s-au adunat, a fost toată tensiunea din casă, adunată în ultimele trei zile, de sâmbătă. Și ieri le-am gestionat ok, ce mi-a zis el în Live. Ieri nici nu m-am legat niciun moment de faptul că m-a jignit. Dar apoi a fost exagerat. Nu, Alberto, țin să spun, nu m-ai crescut. Tu, nu știe nimeni prin ce am trecut ca să ajung aici, unde sunt și cum sunt. Simplul fapt că sunt bună și respect pe toată lumea, ține de educația mea, educația mea de acasă. Nu de facultate, nu de școală, nu de faptul că sunt cine sunt. Că n-am venit să spun aici, le-am spus de mai multe ori și părinților când am vorbit cu ei, pentru că mă întreabă. Sunt mai mult decât profesor. Sunt om. Și sunt un om educat, cu bun simț și cu respect. Dacă nu poți să pricep lucrurile astea, să le înțelegi așa cum sunt, nu e problema mea. E a ta! Te rog, de acum înainte, când ai expresii jignitoare la adresa mea, nu le mai spune!”, a zis Andreea.

Ulterior, chiar și Anne și-a exprimat scuzele, după ce Simona Gherghe a apreciat decența de care a dat dovadă Andreea, în tot acest conflict.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.