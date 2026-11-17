Andrei Beleuț s-a certat cu Paula și Anne-Mary din cauza curățeniei în casa Mireasa. Ce reproșuri le-a făcut concurentul și cum a intervenit doamna Flori?

Andrei Beleuț a ajuns din nou în centrul unui conflict în casa Mireasa, după ce o discuție despre curățenie a degenerat într-un schimb de replici acide. De această dată, concurentul s-a certat cu Paula, iar tensiunile au continuat în direct, când Anne-Mary a intervenit și a intrat, la rândul ei, în conflict cu el.

Ce reproșuri și-au făcut concurenții din cauza curățeniei

Totul ar fi pornit de la nemulțumirea fetelor față de felul în care Andrei Beleuț făcea curățenie în casă. Acestea ar fi fost deranjate de zgomotul pe care concurentul îl făcea în timp ce se ocupa de ordine, mai ales că activitatea avea loc la o oră foarte matinală.

„Era ceasul 6 dimineața și el țipa”, a povestit Maria, explicând de ce comportamentul lui Beleuț le-a deranjat pe fete.

Discuția nu s-a oprit însă la nemulțumirile legate de gălăgie. Andrei Beleuț a susținut că fetele nu sunt suficient de ordonate și că locuința lor nu arată așa cum ar trebui. Concurentul a făcut mai multe observații la adresa acestora, iar replicile sale au alimentat conflictul.

„Toată casa e vraişte la voi, am văzut eu”, a spus Andrei Beleuț. Mai mult, acesta a continuat seria reproșurilor și a susținut că în zona fetelor este mereu dezordine, în timp ce băieții se ocupă de curățenie.

„La voi e mereu mizerie, la băieți nu există”, a afirmat concurentul.

Beleuț a insistat că munca lor se vede și că nu are de gând să renunțe la ceea ce consideră că este corect. „Nu sunteți ordonate. Nu mă opresc, curățenia noastră se vede”, a mai spus acesta.

Andrei Beleuț, replici dure la adresa fetelor din casa Mireasa

Schimbul de replici a devenit și mai tensionat după ce Anne-Mary a intervenit în discuție. Concurenta nu a fost de acord cu atitudinea lui Beleuț, iar cei doi au ajuns din nou într-un conflict în direct.

Nici Andrei nu s-a ferit de cuvinte și a lansat acuzații la adresa fetelor, susținând că acestea ar fi preocupate mai degrabă de confort și de ceea ce pot obține de la un partener decât de lucrurile practice din casă.

„Ai un caracter, vei călca pe oricine doar ca să fii tu la suprafață. Voi visați doar prinți, bani, case”, a spus Andrei Beleuț.

În tot acest timp, doamna Flori a încercat să le ia apărarea fetelor și să calmeze spiritele. Intervenția ei a avut ca scop aplanarea conflictului, însă discuția a scos din nou la iveală tensiunile dintre concurenți și diferențele de opinii privind împărțirea responsabilităților în casă.