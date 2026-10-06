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Anne-Mary a „explodat” de nervi și nu și-a mai oprit jignirile la adresa unei concurente! Cât de departe a putut să meargă

Anne Mary a „explodat” la Mireasa și nu a mai ținut cont de nimic, în ediția din 6 octombrie 2026. Descoperă ce a putut să spună despre Andreea.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 15:14 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 16:28
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În ediția din 6 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, show din programul TV al Antenei 1. task-ul de yoga de sâmbătă a agitat spiritele în casă. Radu și Andreea s-au ales reciproc pentru task, lucru ce a determinat-o pe Anne-Mary să țipe și să o jignească pe tânără, fără pic de reținere. Descoperă în rândurile de mai jos cât de departe a mers concurenta și ce a spus, când a „explodat” de nervi.

Anne-Mary a „explodat” de nervi și nu și-a mai oprit jignirile la adresa unei concurente! Cât de departe a putut să meargă, la Mireasa

În ediția din 6 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, camerele de filmat din casă au surprins scene greu de imaginat, ce ulterior au fost ferm condamnate de Simona Gherghe.

Sâmbătă, în casa Mireasa a avut loc task-ul de yoga, o activitate extrem de relaxantă pentru participanți. Radu și Andreea s-au ales reciproc, lucru ce a determinat-o pe Anne-Mary să se înfurie peste măsură și să „explodeze”, aruncând cu jigniri și replici dure fără să țină cont de nimic.

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„Trebuie să vorbesc cu Andreea, că știu că în seara asta o să vorbească cu el, să îi spun că nu îndrăznească să zică Anne-Mary, că-i zbor. Oricum nu îmi place ce se întâmplă aici”, a spus tânăra.

Când a aflat că Andreea l-a ales pe Radu, aceasta a „explodat” de nervi și a început să arunce cu acuzații și injurii la adresa Andreei.

„Stai, te dai bine pe lângă mine și după aia faci ceva. Să mai prind pe una lângă mine, că vă sparg! Primiți și voi atenție, că în rest nu vă bagă niciun orb în seamă! Catapultez balansoarul ăsta! False!”, a spus tânăra, în curtea casei.

„Mă ia cu leșin, nu mai pot! Sunt jegoși. Te dai bine pe lângă mine...Acuma s-a dus și asta după Radu! Vorbim de alți că sunt falși, dar noi...Să vă dau foc! Ăsta e tupeu jegos!”, a răbufnit concurenta, după ce i-a văzut pe cei doi la task.

Criticile și injuriile au continuat în lanț, fără să îi pese că este filmată, în casa Mireasa, în ediția din 6 octombrie 2026.

„Să mergeți la balamuc toți! Să le închideți de tot, să nu le mai văd moaca aia. Nu mai stau eu cu toate javrele, explodez! Falsitatea, jeg, asta mă enervează, că ne dăm toate doamne și corecte ce sunteți voi. Voi sunteți de o sută de ori mai rău decât bine”, a țipat concurenta.

Ulterior difuzării materialului video, Anne-Mary a încercat să aducă explicații, dar a fost criticată de Simona Gherghe pentru izbucnirile avute.

„E proprietatea ta Radu? Ești iubita lui Radu? Este exagerat”, a fost replica prezentatoarei, care a încercat să îi explice că a mers mult prea departe.

Mai mult decât atît, aceasta a pus-o la punct, criticând-o pentru faptul că este mult prea arogantă, lucru ce îi face rău ei înseși: „Aroganța asta nu are nimic în spate!”.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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