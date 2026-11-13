Anne-Mary a dezvăluit că este dispusă să se împace cu mamele din casa Mireasa. Ce a declarat concurenta?

Anne-Mary este decisă să se împace cu mamele din casa Mireasa? Ce a transmis concurenta: "Las timpul să treacă" | antena 1

Tensiunile din casa Mireasa continuă, iar relația dintre Anne-Mary și mamele concurenților pare să fi ajuns într-un punct delicat. După discuțiile aprinse din ultima perioadă, concurenta a vorbit despre conflictul care a îndepărtat-o de doamne și a mărturisit că nu își dorește ca lucrurile să rămână așa. Chiar dacă a încercat deja să se apropie de ele, iar gestul său nu a avut rezultatul sperat, Anne-Mary nu exclude o nouă încercare de împăcare.

Anne-Mary este decisă să se împace cu mamele din casa Mireasa?

Într-o discuție cu Andreea, aceasta a fost întrebată dacă s-a rupt lanțul de iubire dintre ea și mamele din casă. Răspunsul concurentei a arătat că, deși este dezamăgită de situație, nu consideră că a greșit și nici nu vrea să renunțe la ideea unei reconcilieri.

Anne-Mary a explicat că a făcut deja un efort pentru a discuta cu doamnele și că a fost nevoită să își învingă orgoliul pentru a face primul pas. Cu toate acestea, încercarea sa nu a fost primită așa cum și-ar fi dorit.

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„Ne trece, dacă ne trece bine, dacă nu, iar bine. Eu sunt foarte orgolioasă, mi-am călcat pe orgoliu să merg să vorbesc cu ele. Nu simt că am greșit, mi-am luat inima în dinți să vorbesc cu ele, n-au vrut, asta este”, a mărturisit concurenta.

De ce s-au supărat mamele pe Anne-Mary

Andreea a încercat să afle și cum s-a ajuns la această ruptură, amintind că mamele au perceput discuția purtată pe terasă drept o trădare. Anne-Mary a ținut însă să precizeze că intenția ei nu a fost să jignească pe cineva și că și-a exprimat doar punctul de vedere.

Concurenta a explicat că a vorbit la modul general, fără să facă referire la o anumită mamă, însă unele dintre doamne s-au simțit atacate de afirmațiile sale. Tocmai de aceea, Anne-Mary consideră că reacția lor a fost una exagerată în raport cu ceea ce a încercat ea să transmită.

Anne-Mary nu renunță la ideea împăcării

Întrebată dacă are de gând să mai facă un pas spre mamele din casa Mireasa, concurenta a oferit un răspuns clar: își dorește să repare relațiile, însă nu vrea să forțeze lucrurile.

„Cu siguranță, dar las timpul să treacă și să se liniștească apele. Așa e și la mine și aproape la fiecare om, când mai trece timpul, poate, poate”, a spus Anne-Mary.

Totuși, concurenta este conștientă că împăcarea nu depinde doar de ea. Cele două părți locuiesc în aceeași casă și sunt nevoite să se întâlnească zilnic, însă Anne-Mary consideră că apropierea trebuie să fie dorită de ambele tabere.

„Stăm în aceeași casă, nu avem încotro, dar dacă doamnele nu își doresc...”, a adăugat aceasta.