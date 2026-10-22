Anne-Mary, în lacrimi și cu reproșuri la adresa lui Radu. De ce crede că l-a trimis pe Beleuț spre eliminare ca să o rănească

Anne-Mary îl acuză pe Radu că nu vrea să o vadă fericită cu Beleuț, după ce acesta l-a propus spre eliminare. Ce replici și-au dat cei doi concurenți.

În cadrul emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii”, Anne-Mary și-a exprimat nemulțumirea față de propunerea făcută de Radu pentru eliminare. Concurenta este de părere că fostul său iubit nu și-ar dori să o vadă fericită alături de un alt bărbat și consideră că decizia lui de a-l trimite pe Beleuț în cursa de eliminare ar putea avea legătură cu apropierea dintre ei.

Anne-Mary, în lacrimi după decizia lui Radu, la Mireasa

Vizibil afectată de situație, Anne-Mary a mărturisit că simte că Radu ar încerca să îi strice starea de bine și să o facă să sufere. Concurenta consideră că gestul fostului iubit nu este întâmplător și că acesta ar fi deranjat de relația pe care ea începe să o construiască alături de Beleuț.

„Din punctul meu de vedere, face tot posibilul doar să mă vadă că sufăr. Radu nu-și dorește să mă vadă fericită”, a spus Anne-Mary.

Ce spune Beleuț despre apropierea de Anne-Mary

La rândul său, Beleuț a declarat că a observat anumite remarci din partea lui Radu și că tensiunile dintre ei au devenit tot mai evidente. Concurentul a explicat că apropierea sa de Anne-Mary s-a produs firesc și că nu a dorit să grăbească lucrurile între ei.

„Apropierea mea față de Anne-Mary a fost una naturală. Nu am vrut să grăbim lucrurile. Faptul că noi vorbim și ne apropiem încet, considerăm noi când se poate spune că este vorba despre cunoaștere sau nu”, a spus Beleuț.

Acesta a vorbit și despre comportamentul lui Radu din ultima perioadă, considerând că acțiunile fostului iubit al lui Anne-Mary i-au afectat imaginea în competiție.

„Consider că Radu, prin faptele pe care le-a făcut în ultima vreme, s-a denigrat destul de mult”, a afirmat Beleuț.

Tensiuni între Radu și Beleuț, la Mireasa

Discuțiile au scos la iveală tensiunile dintre cei doi concurenți. Radu a lăsat să se înțeleagă că nu are încredere în intențiile lui Beleuț și că nu consideră că acesta ar fi sincer în apropierea de Anne-Mary.

În timp ce Anne-Mary interpretează votul lui Radu ca pe o încercare de a o răni, Beleuț susține că apropierea lor este una firească, fără intenția de a forța evoluția relației. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între cei trei și dacă tensiunile vor influența parcursul lor în competiția matrimonială.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.