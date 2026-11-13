Anne-Mary și Claudio au decis să amâne sărutul care confirmă cunoașterea lor. Care este motivul celor doi concurenți din casa Mireasa.

Anne-Mary și Claudio amână sărutul care confirmă cunoașterea lor. Care este motivul celor doi concurenți | antena 1

Anne-Mary și Claudio continuă să se apropie în casa Mireasa, însă cei doi concurenți au luat o decizie importantă în privința relației lor: vor să amâne primul sărut până când vor avea mai multă siguranță că povestea lor poate continua și după încheierea emisiunii.

Anne-Mary și Claudio amână sărutul care confirmă cunoașterea lor

Deși atracția dintre ei este evidentă, Anne-Mary își dorește să nu se grăbească și să fie convinsă că sentimentele sunt suficient de puternice pentru a construi o relație de durată.

Într-o discuție cu Andreea, concurenta a povestit cum a decurs ultima seară petrecută alături de Claudio. Cei doi au reușit să se bucure de timpul petrecut împreună, fără să mai discute despre problemele și tensiunile din casă.

Articolul continuă după reclamă

„Da, într-adevăr, aseară nu am mai stat să vorbim despre probleme, am fost doar noi doi și parcă nu mai era nimeni în jurul nostru”, a mărturisit Anne-Mary.

Mai mult, aceasta i-a spus lui Claudio că el este singura persoană care o mai ține în lanțuri, explicând că, în preajma lui, se simte ca un copilaș micuț. Anne-Mary pare să se bucure de liniștea pe care partenerul său i-o oferă, mai ales în momentele în care ea devine impulsivă.

Claudio o ajută să își controleze emoțiile

Andreea a observat că Anne-Mary intră în energia lui Claudio, însă există și momente în care pare că nu este pe deplin prezentă în relație. Concurenta a explicat că apreciază foarte mult răbdarea băiatului și felul în care acesta reușește să gestioneze momentele tensionate.

„Mă bucur că este foarte răbdător, mă bucur că atunci când mă aprind și îl văd că e atât de liniștit, mă liniștesc și eu”, a spus Anne-Mary.

Când se vor săruta Anne-Mary și Claudio?

Unul dintre subiectele care stârnesc curiozitatea în rândul celor din casă este primul sărut al celor doi. Andreea a remarcat că momentul se lasă așteptat, iar Anne-Mary a explicat că nu este vorba despre lipsa atracției, ci despre dorința de a avea certitudini înainte de a face acest pas.

„Am spus că ne vom săruta când vom ști că o să fie ceva pe durată, când îi voi demonstra, când îmi va demonstra. E greu să ne abținem”, a recunoscut concurenta.

Nici apropierea petrecerii din weekend nu pare să schimbe neapărat planurile. Întrebată dacă există posibilitatea ca primul sărut să aibă loc atunci, Anne-Mary a spus că nu va consuma deloc suc la petrecere și că vor vedea cum vor evolua lucrurile.

Concurenta a explicat că, având în vedere că a mai trecut printr-o relație, își dorește ca următoarea poveste de iubire să fie una sigură, cu șanse reale să continue și după emisiune. Pentru ea, este important să aibă cel puțin 99% certitudinea că relația cu Claudio nu se va încheia odată cu experiența Mireasa.