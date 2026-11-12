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Anne-Mary și Claudio au avut primele neînțelegeri după ce s-au declarat într-o cunoaștere: "Tot timpul zici..."

Anne-Mary și Claudio au avut primele momente de ceartă după ce s-au declarat într-o cunoaștere. De ce a început concurenta să plângă.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 14:15 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 14:24
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Relația dintre Anne-Mary și Claudio este pusă la încercare încă de la început! Cei doi concurenți Mireasa, care au decis să se apropie și să înceapă o cunoaștere, au avut parte de prima discuție tensionată. O glumă făcută de Anne-Mary și dorința ei de a petrece mai mult timp alături de Claudio au dus la un schimb de replici în care fiecare a încercat să-și explice punctul de vedere.

De la o glumă, la primele reproșuri între Anne-Mary și Claudio

Totul a pornit după ce Anne-Mary a spus, în glumă, că se duce în altă parte. Claudio i-a atras atenția că își dorește să fie respectat în fața celorlalți și că nu ar trebui să se supere atunci când el îi comunică anumite lucruri.

Reacția concurentei nu a întârziat să apară. Anne-Mary i-a reproșat că are mereu ceva de comentat la comportamentul ei și că, de multe ori, îi spune lucruri care o deranjează.

„Tot timpul zici lucruri care nu-mi plac. Nu-ți place că vreau să stau cu tine? Păi ție nu-ți place de mine înseamnă. Nici mie nu-mi place că nu vrei să stai cu mine”, i-a spus ea.

Claudio a încercat să-i explice că trebuie să țină cont și de celelalte persoane din casă și că respectul față de cei din jur este important. El a subliniat că nu toate situațiile vor fi pe placul amândurora și că este nevoie să învețe să comunice fără ca orice neînțelegere să se transforme într-un motiv de supărare.

Anne-Mary își dorește mai multă apropiere: „De ce n-am voie să mă bucur de tine?”

Un alt reproș al concurentei a fost legat de faptul că nu simte că poate petrece suficient timp alături de Claudio. Anne-Mary și-a exprimat nemulțumirea față de momentele în care el pare să pună pe primul plan regulile de conviețuire din casă, în loc să se bucure de timpul petrecut împreună.

„Păi dacă era loc? Putea să se ridice Beleuț. Eu de ce n-am voie să mă bucur de tine? De ce tot timpul trebuie să mă gândesc la altcineva?”, a întrebat ea.

Concurenta a amintit și de o discuție anterioară, în care Claudio îi spusese că nu sunt împreună atunci când stăteau pe canapea. El a clarificat că se referea la respectul față de mame și la faptul că trebuie să existe anumite limite în comportamentul lor în casă, nu la lipsa sentimentelor.

Claudio a încercat să-i transmită că astfel de situații vor apărea și în afara competiției și că este important să poată discuta despre ele fără tensiuni.

Claudio, avertisment pentru Anne-Mary: „Dacă te mai superi, n-o să meargă”

Discuția a devenit tot mai apăsătoare pentru Anne-Mary, care a spus că a avut o zi plină de certuri și că, atunci când își dorește să fie alături de Claudio, nu vrea să ajungă din nou la reproșuri.

De cealaltă parte, concurentul a considerat că ea interpretează greșit anumite lucruri și a încercat să-i explice că diferențele dintre ei trebuie acceptate. El nu și-a dorit ca fiecare neînțelegere să fie privită ca un semn că relația nu funcționează.

„Dacă te mai superi, n-o să meargă, lo siento. Suntem oameni diferiți, trebuie să înțelegem. Suntem bine, vorbim, nu e nicio supărare”, i-a spus Claudio.

Anne-Mary a insistat că, din punctul ei de vedere, cei doi trebuie să caute soluții pentru ca lucrurile să funcționeze, nu să renunțe atunci când apar primele dificultăți.

După ce au făcut pasul către o cunoaștere, cei doi au de învățat cum să-și gestioneze diferențele și așteptările.

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