Anne-Mary și Claudio au vorbit despre semnificația sărutului și despre începutul relației lor. Ce diferențe de percepție au ieșit la iveală în discuția dintre cei doi concurenți de la Mireasa.

Anne-Mary și Claudio s-au sărutat în casa Mireasa, iar ulterior s-au declarat un cuplu în fața Simonei, dar și a celorlalți concurenți. Cei doi nu au apucat însă să poarte discuții aprofundate despre sentimentele lor, iar o conversație pe canapea a scos la iveală câteva diferențe de percepție în ceea ce privește apropierea dintre ei.

Anne-Mary și Claudio, față în față cu sentimentele lor

Deși formează un cuplu, Anne-Mary și Claudio mai au multe lucruri de descoperit unul despre celălalt. Cei doi au vorbit deschis despre semnificația unui sărut și despre momentul în care o apropiere se poate transforma într-o relație.

În timp ce Anne-Mary consideră că sărutul este un gest pe care îl face doar atunci când se află într-o relație, Claudio are o perspectivă diferită.

„Eu vorbesc cu tine și câteodată te impactez și de asta spun că văd chestiile puțin mai diferit, pentru că nu ne cunoaștem deloc până la urmă. În viața normală, te săruți și devine partenerul tău imediat? Tu te duci la o cină cu cineva în prima zi și nu te săruți cu el, poate te mai duci la o cafea, mai vorbiți o săptămână, apoi, după două săptămâni, mai mergeți iar la o cină și te săruți cu el pentru că îți place de el, dar nu înseamnă că ești cu el”, a explicat Claudio.

Anne-Mary nu a fost însă de aceeași părere și a vrut să afle dacă partenerul ei obișnuiește să se sărute cu o persoană chiar și atunci când nu există o relație asumată.

„Nu, eu nu mă sărut decât cu cineva cu care sunt într-o relație. Tu te săruți așa?”, l-a întrebat concurenta.

Claudio i-a explicat că, atunci când există atracție și sentimente, un sărut poate apărea chiar înainte ca doi oameni să stabilească faptul că formează un cuplu. Acesta a ținut să precizeze că apropierea dintre ei nu înseamnă automat că trebuie să se grăbească să definească relația.

„Dacă îmi place fata aceea și există o atracție, da. Vrei să te mint? Suntem oameni, avem 28 de ani. Dacă ai atracție față de cineva... M-am sărutat cu tine pentru că îmi place de tine și am atracție față de tine. În percepția mea, când te săruți cu cineva nu devine automat o relație, trebuie să ne cunoaștem mai bine”, a spus Claudio.

Concurentul a vrut să îi transmită partenerei sale că este nevoie de timp pentru a descoperi dacă două persoane sunt cu adevărat compatibile și dacă pot construi o relație de durată. În opinia lui, un gest de apropiere nu este suficient pentru a lua o asemenea decizie.

„Tu, în două săptămâni, dacă te săruți sau nu cu persoana aia, nu ai timp să vezi dacă persoana aia e potrivită pentru o relație cu tine”, a mai explicat Claudio.

Ce părere are Anne-Mary despre mama lui Claudio

În aceeași conversație, cei doi au adus în discuție și venirea doamnei Crina în casa Mireasa. Anne-Mary i-a lăsat impresia lui Claudio că nu ar avea o părere tocmai bună despre mama sa, însă concurenta a încercat să explice de unde a venit reacția ei.

Aceasta a pus anumite emoții pe seama dorului de propria familie, recunoscând că momentul a fost unul sensibil pentru ea. Mai mult, în cadrul emisiunii „Capriciile iubirii”, Anne-Mary a mărturisit că și-ar dori să o cunoască mai bine pe mama lui Claudio.

Concurenta a vorbit și despre felul în care se simte în preajma partenerului său, mărturisind că acesta îi oferă liniște și o ajută să fie mult mai calmă. Chiar dacă au perspective diferite asupra unor aspecte ale relației, cei doi par dispuși să discute deschis și să descopere dacă pot construi ceva împreună.