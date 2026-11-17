Anne-Mary a fost subiect de discuție între Belu și Radu, în casa Mireasa. Ce au spus cei doi despre relația ei cu Claudio și interesul lui Alin pentru Anastasia?

Anne-Mary a devenit subiect de discuție între Belu și Radu. Cei doi concurenți din casa Mireasa s-au întâlnit pe terasă, unde au vorbit despre fete, relațiile dintre concurenți și posibilele apropieri din competiție. Radu și Anne-Mary au avut o istorie împreună, iar discuția a ajuns inclusiv la relația acesteia cu Claudio, dar și la motivele pentru care Alin ar fi intrat în emisiune.

Anne-Mary, subiect de discuție între Belu și Radu

La un moment dat, Belu a adus în discuție posibilitatea ca Alin să fi fost interesat de Anne-Mary. Radu nu a fost însă de aceeași părere și a încercat să explice de ce crede că tânărul ar fi fost atras mai degrabă de Anastasia.

„Eu cred că lui Alin îi plăcea de Anne”, a spus Belu.

„De Anne? Nu cred”, a răspuns Radu.

Belu a insistat asupra punctului său de vedere și a explicat că, din perspectiva sa, Anne-Mary ar fi genul de fată care l-ar putea atrage pe Alin.

„Mie mi se pare că Anne ar fi genul care l-ar atrage”, a completat concurentul.

Ce crede Radu despre intențiile lui Alin în casa Mireasa

Radu a povestit că a observat o apropiere diferită între Alin și Anastasia încă de la primele interacțiuni. Acesta și-a amintit momentul în care concurentul a ajuns în casă și a explicat că i s-a părut că tânărul își dorea să vorbească mai mult cu Anastasia.

„Ai fost aici când a venit el? Ai venit aici pe terasă? Mi se părea așa că ar vrea să vorbească cu Anastasia. Când a venit Anastasia, s-a conectat cu ea. Mi s-a părut că prezenta mai mult interes el”, a povestit Radu.

În urma explicațiilor, Belu a recunoscut că este posibil să fi interpretat greșit situația.

„Atunci nu am avut eu impresia corectă”, a spus acesta.

Ce părere are Radu despre relația dintre Anne-Mary și Claudio

Discuția a continuat cu subiectul Anne-Mary și Claudio. Radu a făcut câteva comentarii despre personalitatea concurentei și despre felul în care aceasta s-ar putea comporta în relația cu actualul partener.

„Știi că ea e creatoare de material, intră supărată și vorbește 10 minute. E dificilă ea, man, e greu, nu e ușor, o să-l prindă și pe el din urmă, obosit”, a spus Radu despre Anne-Mary.

Ulterior, concurentul a făcut și o glumă despre o posibilă schimbare de situație în cuplu. Acesta și-a imaginat un scenariu în care Claudio ar petrece câteva zile în preajma lui Anne-Mary, după care ar decide că s-a săturat și ar încerca să se apropie de Anastasia.

„Ar fi caterincă rău să mai fie așa două-trei zile cu Anne, mai stă cu Anne, apoi pe miercuri, joi să zici că o rupe, că s-a săturat și să încerce să vorbească cu Anastasia”, a glumit Radu.

Acesta a continuat scenariul și a spus că i s-ar părea amuzant dacă Alin ar rămâne apropiat de Anastasia, iar Claudio ar ajunge să fie consolat de aceasta.

„Să-i meargă bine lui Alin cu Anastasia și apoi joi seara să vină Claudio supărat și să-l consoleze Anastasia. Dacă se întâmplă așa, crede-mă că râd”, a mai spus Radu.

Discuția celor doi concurenți a fost ulterior discutată la Capriciile Iubirii.