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Annne - Mary și Anastasia, ceartă în casa Mireasa din cauza lui Claudio: "Luați-l, disperatelor!"

Anne-Mary și Anastasia s-au certat în casa Mireasa din cauza lui Claudio. Ce s-a întâmplat între cele două fete.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 14:10 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 14:12
Annne - Mary și Anastasia, ceartă în casa Mireasa din cauza lui Claudio: "Luați-l, disperatelor!" | antena 1
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Tensiunile cresc în casa Mireasa, iar Anne-Mary pare să-și fi pierdut răbdarea după ce a observat apropierea Anastasiei de Claudio.

Annne - Mary și Anastasia, ceartă în casa Mireasa din cauza lui Claudio

Concurenta nu și-a ascuns nemulțumirea și a lansat replici acide la adresa fetelor pe care le consideră prea interesate de băiat. O simplă intersectare de priviri pare să fi fost suficientă pentru a declanșa un val de reproșuri, iar atmosfera din casă a devenit tot mai apăsătoare.

Totul a pornit de la interacțiunile din jurul lui Claudio, care a descris atmosfera din casă drept una plăcută și a spus că oamenii sunt foarte ospitalieri. În timp ce concurentele încearcă să-și dea seama cine este cu adevărat interesat de el, Anne-Mary a avut o reacție vehementă, îndreptată în special către Anastasia.

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Aceasta a povestit că s-a uitat o singură dată la Claudio, moment în care Anastasia s-ar fi așezat lângă el. Ulterior, privirile celor două s-au intersectat, iar Anne-Mary a interpretat situația într-un mod care a enervat-o vizibil.

„Nu-mi plac femeile disperate și ce urât se uita pe mine live”, s-a plâns concurenta, convinsă că privirea Anastasiei nu a fost deloc întâmplătoare.

Anne-Mary, deranjată de Anastasia: „Nu-mi plac femeile disperate!”

Nici Claudia nu a scăpat de discuție. În timp ce Anne-Mary susținea că există fete mult mai interesate de Claudio, Claudia a punctat că nu contează neapărat cine își manifestă interesul, ci ceea ce se întâmplă mai departe.

Vizibil iritată, Anne-Mary a continuat să-și exprime nemulțumirea și a spus că nu mai suportă tensiunea din casă. Concurenta a mărturisit că preferă să stea singură decât să fie înconjurată de negativitate și priviri pe care le consideră ostile.

„De-aia evit să stau cu cineva, stau singură. Atâta tensiune și negativitate, priviri urâte”, a spus aceasta, adăugând că nici măcar nu mai are chef să stea la masă alături de celelalte fete.

Într-un moment de maximă iritare, Anne-Mary a lansat și o replică tăioasă: „Nu ți ia nimeni pâinea de la gură, disperatelor!”. Apoi, a continuat în același ton, sugerând că, dacă tot există atât de mult interes pentru Claudio, celelalte concurente pot să-l aleagă fără rețineri.

„S-au terminat bărbații din casa Mireasa, luați-i pe toți!”, a exclamat ea.

Vom vedea dacă Anne-Mary și Anastasia vor ajunge să lămurească situația sau dacă interesul pentru Claudio va alimenta și alte conflicte în casa Mireasa.

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