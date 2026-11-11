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Beleuț, extrem de direct în privința Anastasiei după task-ul baloanelor: "Spune una, face alta..."

Beleuț și-a spus părerea sinceră despre Anastasia în cadrul ediției de astăzi, 11 noiembrie 2026 la Mireasa, direct din culise. Ce a declarat concurentul.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 13:53 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 14:44
Beleuț, extrem de direct în privința Anastasiei după task-ul baloanelor: "Spune una, face alta..." | antena stars
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Beleuț nu s-a ferit să spună ce părere are despre Anastasia, iar declarațiile sale au atras atenția. După task-ul baloanelor din casa Mireasa, concurentul a vorbit despre experiența avută, dar și despre persoanele alături de care ar fi preferat să participe. Când a venit vorba despre Anastasia, acesta a avut o reacție tranșantă și a explicat de ce nu ar alege-o într-o astfel de situație.

Beleuț, extrem de direct în privința Anastasiei după task-ul baloanelor

Întrebat de Andreea Frățilă despre task-ul din ediția precedentă, Beleuț a mărturisit că nu i-a plăcut faptul că nu a putut să-și aleagă singur partenera. Acesta a explicat că fetele au avut un rol important în desfășurarea probei, contribuind în mare parte la rezultat.

În cele din urmă, concurentul a făcut echipă cu Ștefania, despre care a avut numai cuvinte de apreciere. Ba chiar a felicitat-o pentru felul în care s-a descurcat, precizând că au fost foarte aproape de victorie.

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Întrebat cu cine și-ar fi dorit să participe, Beleuț le-a nominalizat pe Marina și Ștefania. În schimb, Anastasia nu s-ar fi aflat deloc pe lista preferințelor sale.

Concurentul a explicat că, deși o consideră pe Anastasia o femeie frumoasă, are anumite rezerve în ceea ce privește comportamentul ei. Mai exact, Beleuț spune că tânăra este schimbătoare și că, în opinia lui, există momente în care ceea ce declară nu se potrivește cu ceea ce face.

„În niciun caz Anastasia. Chiar dacă e o femeie frumoasă, jonglează foarte mult. Spune una, face alta, schimbă starea, nu prea agreez în viața de zi cu zi”, a declarat Beleuț.

Care este, de fapt, părerea lui Beleuț despre Anastasia

Acesta a ținut totuși să precizeze că nu pune la îndoială sinceritatea concurentei, însă felul ei de a fi nu este unul pe care îl apreciază. Beleuț a adăugat că este alegerea Anastasiei cum se comportă, dar a simțit nevoia să-i spună direct ce îl deranjează.

Declarațiile sale arată că între cei doi există diferențe de percepție și că Beleuț nu este deloc convins de comportamentul colegei sale din competiție.

Rămâne de văzut dacă Anastasia va reacționa la observațiile făcute de Beleuț și dacă între cei doi vor apărea noi discuții în casa Mireasa.

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