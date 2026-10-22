Mai sunt Beleuț și Anne-Mary într-o cunoaștere? Ce au răspuns concurenții din casa Mireasa la întrebarea Andreei Frățilă

Beleuț și Anne-Mary au avut parte de un date romantic într-o livadă de meri, însă după întâlnire au apărut tensiuni. Ce și-au spus cei doi concurenți în casa Mireasa

Beleuț și Anne-Mary au avut parte de o întâlnire romantică într-o livadă de meri, unde au petrecut momente speciale și au descoperit că au mai multe lucruri în comun.

Cei doi concurenți s-au simțit bine împreună, au zâmbit și au vorbit despre gesturile care le-au atras atenția, însă, după ce date-ul s-a încheiat, atmosfera dintre ei s-a schimbat. În casa Mireasa, tensiunile și-au făcut simțită prezența, iar Beleuț a încercat ulterior să o împace pe Anne-Mary.

Beleuț și Anne-Mary, momente tandre în livada de meri

Întâlnirea celor doi a fost una plină de zâmbete și momente de apropiere. Beleuț i-a mărturisit lui Anne-Mary că a observat gesturile ei, chiar dacă uneori a avut impresia că acestea ar putea fi și simple jocuri. Concurentul nu a ezitat să-i facă și un compliment, spunându-i că este foarte frumoasă atunci când râde.

„Am observat gesturile tale mici, dar uneori păreau și jocuri”, a spus Beleuț.

„Ești foarte frumoasă când râzi”, i-a mărturisit acesta.

Anne-Mary a primit complimentul cu bucurie și i-a răspuns: „Mulțumesc, nu oricine reușește să facă asta”.

Cei doi au continuat să petreacă timp împreună, iar întâlnirea pare să le fi oferit ocazia de a se cunoaște mai bine. Anne-Mary a recunoscut că se simte bine în compania lui Beleuț și că își dorește să petreacă tot mai mult timp alături de el.

„Râd foarte mult când sunt cu tine. Îmi doresc așa, să petrec din ce în ce mai mult timp cu tine”, a spus Anne-Mary.

Tensiuni după întâlnire. Beleuț a încercat să o împace pe Anne-Mary

Deși date-ul a fost unul plăcut, lucrurile nu au rămas la fel de liniștite după revenirea în casa Mireasa. Cei doi s-au confruntat cu momente tensionate, iar Anne-Mary nu și-a ascuns supărarea. Observând că aceasta nu se simte bine, Beleuț a încercat să discute cu ea și să afle ce o deranjează.

„Eu am venit să discut cu tine. Să te ascult, să vezi cum ești”, i-a spus concurentul.

Anne-Mary i-a explicat că nu poate fi tot timpul veselă și că trece, ca orice om, prin momente în care starea ei de spirit nu este una pozitivă.

„Sunt un om care nu sunt tot timpul fericit. Am multe momente în care sunt așa în viața mea, pentru că așa e viața mea. Nu sunt tot timpul flower power”, a spus concurenta.

În cele din urmă, Beleuț i-a urat noapte bună, sperând că tensiunile dintre ei se vor risipi.

Ce au răspuns concurenții din casa Mireasa la întrebarea Andreei Frățilă

Întrebați în casa Mireasa dacă mai sunt într-o cunoaștere, Anne-Mary și Beleuț au declarat că nu mai formează un cuplu în devenire și că au renunțat să se mai cunoască în acest sens. Cei doi au lămurit astfel situația dintre ei, după momentele de apropiere, dar și tensiunile care au apărut în urma întâlnirii romantice din livada de meri.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.